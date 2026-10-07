Cronaca

Paura a Roma Est: 21enne accoltellato al bar, pestato un giovane

Notte di sangue tra Prenestino e Quarticciolo: le violenze che non cessano

di Pietro Pertosa - 7 Ottobre 2026

Ancora sangue a Roma est: stavolta un giovane è finito accoltellato dopo una rissa al bar. I fatti si sono verificati poco prima dell’alba, intorno alle cinque del mattino, in un locale di largo Preneste. A finire in ospedale un 21enne di nazionalità egiziana. Che è stato colpito a uno zigomo e alla schiena. Le sue condizioni non sembrerebbero preoccupanti. Ma è stato necessario portarlo al pronto soccorso dell’ospedale Vannini dove è stato accolto col codice giallo.

Accoltellato a Roma Est

Sui fatti indagano i carabinieri. Un altro episodio che arricchisce di un nuovo capitolo l’ondata di violenza che si sta abbattendo sui quartieri orientali della Capitale. La notte, già prima che il giovane egiziano finisse accoltellato a Roma Est, era stata già “densa” di fatti di cronaca. Un 19enne di nazionalità tunisina, profilo già conosciuto dalle forze dell’ordine, infatti, era stato letteralmente pestato. Botte da orbi che l’hanno ridotto a giacere in gravi condizioni sul selciato al Quarticciolo. È stato rinvenuto in strada, quasi esanime. Per lui è stato necessario il ricovero in ospedale, è entrato al pronto soccorso del policlinico di Tor Vergata in codice rosso. A quanto pare dalle prime indiscrezioni, a pestarlo, una gang di maghrebini.

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