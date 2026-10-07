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Montella verso l’esonero in Turchia

di Pietro Pertosa - 7 Ottobre 2026

Tanto tuonò che la Federazione turca decise di esonerare Vincenzo Montella. Il benservito è nell’aria per il commissario tecnico italiano della nazionale della Mezzaluna. E dopo un Mondiale deludente, in cui la Turchia è uscita già ai gironi, arrivano le quattro sconfitte in Nations League a inchiodare l’allenatore a un rendimento che, di sicuro, non è all’altezza delle aspettative dei tifosi, che lo hanno apertamente contestato in più occasioni, della critica e delle istituzioni sportive turche.

Montella verso l’esonero dalla Turchia

Le voci sono sempre più insistenti. Da Ankara nessuno ne può più di Montella e i tifosi sono già abbondantemente sul piede di guerra. Per Vincenzo Montella la prospettiva più imminente appare quella dell’esonero. I quotidiani già danno la notizia per certa. Come il giornale Milliyet che snocciola dati e numeri dell’intesa. Secondo i giornalisti turchi, infatti, si sarebbe trovato un accordo a fronte della concessione di una buonuscita pari a, pari a cinque mensilità del rapporto contrattuale, per lasciarsi (almeno) da buoni amici. Ogni mese, stando alla stampa turca, Montella incasserebbe 183mila euro.

Si attendono conferme

Per ora non ci sono conferme ufficiali. Ma agli osservatori, nemmeno a quelli troppo smaliziati, sembra solo questione di ore. Le ultime uscite non sono il sintomo né la causa, ma l’epilogo di un rapporto che non è decollato proprio quando ce n’era più bisogno. Serviva un bel mondiale a una generazione di talenti per mettersi in mostra. E dell’avventura in Usa rimarrà solo la disperata (e inutile) vittoria contro i padroni di casa. Serviva una scossa in Nations League, ma di segnali ne sono arrivati pochini. Risultati ancora meno. Montella al passo d’addio con la Turchia.

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