Storie

Ci vorrebbe la pena di morte! (forse)

Quando la giustizia sembra semplice solo finché resta una frase detta davanti al TG

di Andrea Fiore - 4 Aprile 2026

La scena è sempre la stessa: il TG racconta l’ennesima atrocità, qualcuno sospira, scuote la testa e lascia cadere la frase che conosciamo tutti, “ci vorrebbe la pena di morte”, detta non per convinzione ma per stanchezza, per non sentirsi travolti. È una frase che serve a dare un contorno alla rabbia, a trasformare l’impotenza in una soluzione rapida. A volte arriva anche la versione più amara, quella che tira in ballo la presenza del Vaticano, come se la giustizia fosse un interruttore bloccato da qualcun altro.

Poi però basta una fiction, un film, una storia vera per incrinare quella sicurezza da salotto: non il reato, ma la persona, il condannato, il suo volto, la sua voce. E all’improvviso la frase “uccidiamolo e basta” perde la sua durezza. Non perché diventi innocente, ma perché capisci che anche davanti alla colpa certa puoi comunque sbagliare il modo.

L’America che punisce e Israele che reagisce

Guardare l’America di lato non aiuta: un Paese che manda sonde nello spazio e allo stesso tempo discute di sedie elettriche, camere a gas, iniezioni letali. Non è questione di innocenti o colpevoli: è questione di come si decide di punire. Perché puoi avere la certezza assoluta della colpa e sbagliare comunque tutto il resto: il metodo, il tempo, la lucidità, la misura. Anche quello che succede in Israele — senza entrare nel labirinto politico — mostra una cosa semplice: quando la paura cresce, cresce anche la voglia di punire subito e picchiare duro. È umano, quasi inevitabile, ma proprio per questo pericoloso. Perché la giustizia fatta con il fiato corto non sbaglia il bersaglio ma ne uccide il concetto stesso.

Meno etichette e più domande

Ci piace pensare che la destra sia giustizialista e la sinistra garantista, come se le emozioni seguissero le colonne dei giornali. Ma la rabbia, il dubbio e la paura non hanno colore.

La verità è che non siamo divisi tra chi vuole punire e chi vuole salvare, ma tra chi vuole soluzioni semplici e chi accetta che non esistono. Perché la pena di morte non è solo “uccidere un innocente”: è anche uccidere nel modo sbagliato un colpevole, trasformare la giustizia in una vendetta con un timbro sopra. Alla fine la domanda non è “e se fosse innocente?”. La domanda vera è: che tipo di giustizia vogliamo essere anche quando la colpa è certa? Perché è lì che si vede la differenza. C’è chi dice che la pena di morte “chiude il cerchio”. Forse sì. Ma chiudere un cerchio non significa aver capito: significa solo aver smesso di guardare. E una giustizia che smette di guardare non è più giustizia.

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