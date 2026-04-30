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Per Stellantis ritorno alla redditività, migliorano i principali indicatori finanziari

di Italpress - 30 Aprile 2026

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Stellantis ha annunciato oggi i risultati finanziari del primo trimestre 2026 che dimostrano un miglioramento su base annua di tutti i principali indicatori finanziari. I ricavi netti sono aumentati del 6% su base annua a 38,1 miliardi di euro, sostenuti da una migliore performance in Nord America, insieme a risultati positivi in Europa allargata e Medio Oriente e Africa. L’utile netto è migliorato a 0,4 miliardi di euro, riflettendo principalmente la crescita dei volumi e il rafforzamento della performance operativa. L’utile operativo rettificato è stato di 1,0 miliardi di euro, che rappresenta un margine AOI del 2,5%, con la maggior parte delle regioni che hanno conseguito risultati positivi. Durante il primo trimestre 2026, l’Azienda ha ulteriormente rafforzato la propria situazione patrimoniale attraverso l’emissione di tre tranche di obbligazioni perpetue ibride per un totale di 5 miliardi di euro, incrementando la liquidità e la flessibilità finanziaria. Sul piano operativo, il primo trimestre del 2026 ha mostrato i primi incoraggianti segnali di miglioramento. Stellantis ha accelerato le azioni per migliorare l’esecuzione industriale e supportare una crescita sostenibile e redditizia, intervenendo su criticità chiave nei processi di produzione e nella qualità e colmando i gap nella fase di esecuzione.

Ci si attende che una risposta forte dei clienti ai prodotti lanciati nel 2025, combinata con il lancio pianificato di diversi modelli nel 2026, di cui 10 nuovi e 6 versioni aggiornate, possa rafforzare ulteriormente questo slancio. Sostenuta da una solida situazione patrimoniale e da fondamentali in miglioramento, Stellantis ha avviato il 2026 su basi solide. Coerentemente con questa migliore performance finanziaria, l’Azienda ha confermato la guidance finanziaria per il 2026. Nel trimestre, i risultati regionali hanno mostrato una dinamica positiva nei principali mercati. Nord America: Le vendite sono aumentate del 6% rispetto al primo trimestre del 2025, con una crescita del 4% negli Stati Uniti, del 15% in Canada e del 19% in Messico. Stellantis ha ottenuto risultati migliori rispetto a un mercato americano in calo del 6% nel primo trimestre 2026, risultando il costruttore con il più alto tasso di crescita nella regione. La quota di mercato è salita al 7,9%, con un aumento di 80 punti base rispetto all’anno precedente, trainata da Ram, il marchio più in rapida crescita del Nord America, le cui vendite nel mercato domestico sono aumentate di circa il 20% su base annua, il più alto nel primo trimestre dal 2023. Anche Jeep ha contribuito alla crescita con i nuovissimi Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee aggiornato, Jeep Grand Wagoneer e il nuovo Sixpack Dodge Charger, ora disponibili negli showroom dei rivenditori negli Stati Uniti, offrendo ai clienti una maggiore libertà di scelta nel più grande mercato della regione.

Europa allargata: Le vendite sono aumentate del 5% e dell’8%, includendo Leapmotor, rispetto al primo trimestre 2025, trainate principalmente da Italia, Germania e Spagna. Stellantis ha registrato una performance superiore rispetto alla modesta crescita del settore nel trimestre. La quota di mercato dell’EU30 ha raggiunto il 17,5%, con un aumento di 20 punti base su base annua e del 18,1% con un aumento di 70 punti base, includendo Leapmotor . La crescita è stata sostenuta da una gamma diversificata di motorizzazioni BEV, ibride e termiche, tra cui il lancio della Fiat Grande Panda ICE sulla piattaforma Smart Car. La gamma C-SUV continua a rafforzarsi, supportata da Citroën C5 Aircross e Jeep Compass. Stellantis ha riaffermato la propria leadership nel segmento dei veicoli commerciali leggeri dell’EU30, raggiungendo una quota di mercato del 28,7%. Leapmotor ha continuato a consolidare il proprio slancio commerciale in Europa, posizionandosi come leader del segmento BEV in Italia. Sud America: Le vendite sono aumentate dell’1% e del 2% includendo Leapmotor, rispetto al primo trimestre 2025. Nonostante una diminuzione della quota di mercato di 270 punti su base annua, Stellantis ha mantenuto la sua leadership nella regione con una quota di mercato del 21,1%, confermando la sua posizione al primo posto in Brasile, con una quota di mercato del 28,9%, e in Argentina, con il 28,9%. Tra i principali lanci del trimestre figurano la nuovissima Ram Dakota, Jeep Renegade MCA, Jeep Commander MHEV e Leapmotor B10.

Stellantis ha inoltre confermato la propria leadership nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, raggiungendo una quota di mercato del 33,8%. Medio Oriente e Africa: Le vendite sono rimaste stabili nonostante una tendenza al ribasso del settore, in calo del 4% su base annua. La quota di mercato di Stellantis è aumentata all’11,5%, in progresso di 50 punti base su base annua, trainata dal 18% di crescita delle vendite su base annua in Algeria, dove Stellantis è leader di mercato, così come in Turchia. I principali lanci del trimestre comprendono Jeep Compass, l’aggiornamento della Peugeot 408 in Turchia e la Citroën Basalt in Sudafrica. Asia Pacifico: Le vendite sono diminuite del 4% e del 2% includendo Leapmotor, rispetto al primo trimestre 2025, riflettendo un contesto di settore più debole. In particolare, l’India ha registrato un aumento delle vendite del 71% durante il trimestre, alimentato dalla rinnovata gamma Citroën.

“Con l’avvio della rendicontazione trimestrale, i primi tre mesi del 2026 riflettono i risultati delle azioni intraprese per riportare Stellantis su un percorso di crescita sostenibile e profittevole. I prodotti lanciati nel 2025 sono stati accolti con favore e siamo fiduciosi che i 10 nuovi veicoli previsti per il 2026 consentiranno di consolidare questo slancio. La nostra priorità è chiara: mettere i clienti al centro di tutto ciò che facciamo e non vediamo l’ora di condividere ulteriori dettagli in occasione del nostro Investor Day il 21 maggio ad Auburn Hills”. Questo il commento di Antonio Filosa, CEO di Stellantis, a commento dei risultati del primo trimestre dell’azienda.

– foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).