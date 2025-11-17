Attualità

Perturbazioni in arrivo sull’Italia: previsti pioggia e freddo

Sulle Alpi si prevedono nevicate copiose

di Redazione - 17 Novembre 2025

Gli italiani dovranno fare i conti con il primo vero freddo e la neve. Già dalla serata di oggi, lunedì 17 novembre, è previsto l’arrivo di aria molto più fredda proveniente dal Nord Europa. Nei prossimi giorni è previsto un crollo delle temperature.

L’afflusso di aria fredda alle spalle del fronte, sottolinea iLMeteo.it, favorirà tra martedì 18 e mercoledì 19 un deciso calo termico, con temperature che scenderanno al di sotto della media e un clima che, soprattutto al Nord, sarà sempre più invernale.

Le aree più interessate e i danni nella notte

Il Triveneto sarà la zona più colpita, con precipitazioni abbondanti, possibili temporali e grandine per effetto del forte contrasto termico. Tornerà anche la neve. Sulle Alpi si prevedono nevicate copiose. Una linea temporalesca è attiva in Toscana nella costa pisana, nelle province di Livorno, Lucca, Pistoia, Prato e Firenze fino al Mugello. Nubifragio a Massa nella notte con 73 mm di pioggia caduti in un’ora. Per quanto riguarda la situazione fiumi, il Contesora e il Freddana sono al primo livello a Lucca, mentre gli altri bacini sono ai livelli di riferimento.

Intense piogge si sono abbattute sul Friuli Venezia Giulia. Le maggiori criticità sono state segnalate in provincia di Udine. I comuni più colpiti sono Palmanova, Trivignano Udinese e Manzano.

Il meteo a metà settimana

Un temporaneo miglioramento è atteso per mercoledì 19. Ultime precipitazioni al Sud e sulla Sicilia e tendenza a schiarite. Nel resto del Paese si alterneranno sole e nuvole. Dalla sera la nuvolosità sarà di nuovo in aumento al Nord e sulla Sardegna, con le prime piogge sull’isola. Giovedì le precipitazioni dovrebbero allargarsi alle regioni centrali e alla Campania, mentre tra venerdì e domenica 23 dovrebbe toccare ancheal le restanti regioni del Sud e a quelle settentrionali.

Di nuovo piogge nel week-end

La parte finale della settimana, potrebbe essere caratterizzata da perturbazioni, con il rischio di situazioni non facili a causa delle abbondanti precipitazioni.