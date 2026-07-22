Attualità

Piano Mattei, la sfida di Fs: “Benvenuti in Italia”

Assunti quattordici lavoratori formati dal Gruppo in Tunisia: "Collaborazione internazionale opportunità di sviluppo reciproco"

di Pietro Pertosa - 22 Luglio 2026

Piano Mattei, Fs addestra e recluta quattordici lavoratori tunisini che inizieranno a lavorare con Trenitalia dopo aver completato un percorso di formazione che è stato realizzato e gestito proprio in Tunisia. Ieri sono stati presentati i risultati dei progetti sviluppati dal Gruppo FS nell’ambito del Piano Mattei. Presentati nel corso della cerimonia “Benvenuti in Italia – Piano Mattei Tunisia”, ospitata nella sede FS di Villa Patrizi a Roma. L’appuntamento ha visto gli interventi di Anna Veronica Gianasso, Consigliera della Struttura di Missione per l’attuazione del Piano Mattei presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer del Gruppo FS, Gian Luca Orefice, Chief People, Culture & Transformation Officer del Gruppo FS, Francesca Stacchiotti, Direttrice Risorse Umane e Organizzazione di Trenitalia e Mohamed Amine Sayeb, Consigliere Politico dell’Ambasciata della Repubblica di Tunisia a Roma.

Piano Mattei, Fs e i nuovi dipendenti

Per Fs, “il Piano Mattei rappresenta una sfida strategica per costruire una cooperazione fondata su competenze, crescita condivisa e sviluppo sostenibile”, ha dichiarato Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs & Communication Officer del Gruppo. “Il nostro Gruppo partecipa a questo percorso mettendo a disposizione il proprio patrimonio industriale, tecnologico e professionale. Nella convinzione che infrastrutture, formazione e capitale umano siano leve essenziali per rafforzare il dialogo tra Italia e Africa. I progetti realizzati in Tunisia ed Egitto dimostrano come un grande gruppo industriale possa contribuire concretamente agli obiettivi del Sistema Paese. Trasformando la collaborazione internazionale in opportunità di sviluppo reciproco”.

Il valore della formazione

“La formazione è il punto di partenza imprescindibile per costruire percorsi di inserimento lavorativo efficaci e duraturi”, ha affermato Gian Luca Orefice, Chief People, Culture & Transformation Officer del Gruppo FS commentando i progetti che afferiscono al Piano Mattei. “Questo progetto dimostra come sia possibile coniugare sviluppo delle competenze, inclusione e crescita professionale, valorizzando il capitale umano. E creando le condizioni per un’integrazione fondata sul lavoro, sulla condivisione delle conoscenze e sul reciproco arricchimento. Un approccio che riflette pienamente i valori e la cultura del Gruppo FS, fondati sulla centralità delle persone, sullo sviluppo delle competenze e sulla capacità di trasformare il talento in opportunità di crescita condivisa”.

Un ponte sul Mediterraneo

Integrare competenze, creare opportunità di lavoro e costruire ponti tra le due sponde del Mediterraneo. Così si legge in una nota del Gruppo. “Sono questi gli obiettivi che hanno guidato l’impegno del Gruppo FS nell’ambito del Piano Mattei, attraverso iniziative di formazione professionale, inclusione lavorativa e trasferimento di know-how tecnico tra Italia, Tunisia ed Egitto, sviluppate in collaborazione con ELIS, ente non profit che promuove progetti di orientamento, formazione e innovazione tecnologica, a sostegno della cooperazione internazionale promossa dal Sistema Paese”. Un impegno, spiegano ancora da Fs, che “si è tradotto in due linee di intervento complementari: in Tunisia con un percorso integrato di formazione professionale e inserimento lavorativo nel settore ferroviario italiano; in Egitto con programmi di qualificazione tecnica e trasferimento di know-how rivolti a docenti e studenti di istituti professionali, contribuendo al rafforzamento delle competenze nel settore ferroviario”.