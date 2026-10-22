Piantedosi e ministro spagnolo concordano stop a sospensioni Schengen
La decisione sarà accompagnata dal rafforzamento dello scambio informativo
I Ministri dell’Interno di Italia e Spagna Matteo Piantedosi e Fernando Grande-Marlaska, dopo un cordiale colloquio telefonico, programmato in seguito all’incontro avvenuto a margine del Consiglio europeo tra i premier Giorgia Meloni e Pedro Sanchez, hanno concordato che le sospensioni di Schengen in vigore nei due Paesi non verranno prolungate ulteriormente. La decisione, maturata dopo un’analisi della situazione, sarà accompagnata dal rafforzamento dello scambio informativo per garantire la piena sicurezza dello spazio comune.
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