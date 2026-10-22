Politica

Piantedosi e ministro spagnolo concordano stop a sospensioni Schengen

La decisione sarà accompagnata dal rafforzamento dello scambio informativo

di Redazione - 22 Ottobre 2026

I Ministri dell’Interno di Italia e Spagna Matteo Piantedosi e Fernando Grande-Marlaska, dopo un cordiale colloquio telefonico, programmato in seguito all’incontro avvenuto a margine del Consiglio europeo tra i premier Giorgia Meloni e Pedro Sanchez, hanno concordato che le sospensioni di Schengen in vigore nei due Paesi non verranno prolungate ulteriormente. La decisione, maturata dopo un’analisi della situazione, sarà accompagnata dal rafforzamento dello scambio informativo per garantire la piena sicurezza dello spazio comune.

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