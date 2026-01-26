Italpress Notizie Ambiente

Pichetto “Rinnovabili e neutralità tecnologica le diretti che l’Italia sta seguendo”

di Italpress - 26 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Rinnovabili e neutralità tecnologica sono le direttrici che l’Italia, forte della sua collocazione strategica nel Mediterraneo e nel solco dell’impegno europeo, sta seguendo per garantire un’energia sempre più pulita e potenzialmente meno costosa per cittadini e imprese”. Lo dichiara Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in occasione della Giornata internazionale dell’energia pulita. “L’affermazione delle rinnovabili è già delineata nel nostro Pniec ed è stata rafforzata dai provvedimenti adottati in questi anni, ultimo fra tutti quello sulle aree idonee a ospitarle”, ha precisato il ministro.

“In una fase segnata da profonde incertezze internazionali, l’Europa deve esplorare con fiducia tutte le soluzioni disponibili: dall’idrogeno alle esperienze già vincenti dei biocarburanti per il trasporto, fino a un nuovo nucleare di nuova generazione, pulito e sostenibile. Un cambio di passo necessario– ha concluso Pichetto – per superare visioni ideologiche e accompagnare con pragmatismo il necessario e irreversibile processo di decarbonizzazione”.

