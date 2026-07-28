Torino

Pietro Micca, il valore di un sacrificio che parla alla società di oggi e alle generazioni del futuro

di Redazione - 28 Luglio 2026

Ci sono figure storiche che appartengono al loro tempo e altre che riescono a superarlo trasformandosi in simboli universali, Pietro Micca è una di queste. A oltre tre secoli dall’Assedio di Torino del 1706, il suo nome non identifica soltanto un eroe militare, ma rappresenta un patrimonio di valori civili che continua a ispirare la coscienza collettiva. Il Museo Civico Pietro Micca, custode di quella memoria, non conserva soltanto reperti e gallerie sotterranee: custodisce il racconto di una comunità che ha saputo resistere, collaborare e costruire il proprio futuro.

Intervista con il Generale De Masi

È proprio questo il messaggio che il generale Roberto De Masi (nella foto), direttore del museo, ha più volte evidenziato nelle sue interviste. La storia di Pietro Micca non deve essere letta esclusivamente come un episodio bellico, ma come una straordinaria testimonianza di identità civica. Il sacrificio del giovane minatore biellese, che il 29 agosto 1706 fece esplodere una galleria per impedire l’ingresso delle truppe francesi nella Cittadella, salvando Torino al prezzo della propria vita, è diventato il simbolo di una scelta compiuta nell’interesse della collettività.

È proprio questa dimensione sociale a rendere la sua vicenda ancora attuale. Pietro Micca non era un generale, né un aristocratico, era un uomo del popolo, un lavoratore esperto delle gallerie sotterranee, chiamato a svolgere un compito decisivo in un momento drammatico. “La sua storia ricorda che il destino di una comunità può dipendere anche dal coraggio e dalla responsabilità delle persone comuni” afferma Roberto de Masi “e’ un messaggio che supera la retorica dell’eroismo e parla di partecipazione, senso del dovere e responsabilità verso gli altri”



Proprio questa eredità deve diventare il cuore del museo del futuro, un luogo non destinato soltanto alla conservazione della memoria, ma capace di far riflettere sul rapporto tra passato e presente. “Le gallerie della Cittadella, dunque, non sono soltanto un capolavoro di ingegneria militare, ma raccontano l’organizzazione di una città, la capacità di affrontare una crisi e la collaborazione tra militari, tecnici e cittadini” chiosa De Masi, “raccontano una società che, di fronte al pericolo, seppe fare fronte comune”. E’ per questo motivo che il museo vuole rafforzare il proprio ruolo culturale e sociale. La storia diventa uno strumento educativo, soprattutto per le nuove generazioni chiamate a confrontarsi con valori come il senso civico, la solidarietà e la tutela del bene comune. Visitare il Museo Pietro Micca, quindi, significa comprendere che dietro ogni pagina di storia ci sono persone e responsabilità che parlano anche al presente.

La memoria, però, non può restare immobile. De Masi immagina un museo sempre più inclusivo, capace di utilizzare le nuove tecnologie per rendere accessibile un patrimonio straordinario anche a chi non può percorrere le gallerie sotterranee. Realtà virtuale, ricostruzioni immersive e strumenti digitali non sostituiranno l’esperienza della visita, ma permetteranno a un pubblico sempre più vasto di conoscere una delle vicende più significative della storia torinese.

In questa prospettiva assume un significato particolare il progetto di valorizzare l’intera area della Cittadella come un “museo diffuso”. L’obiettivo non è soltanto ampliare gli spazi espositivi, ma ricostruire il legame tra il tessuto urbano e la sua storia, restituendo ai torinesi la consapevolezza di vivere sopra uno dei sistemi difensivi più importanti d’Europa. È un modo per rafforzare il senso di appartenenza e trasformare il patrimonio storico in una risorsa culturale e sociale.

Anche le celebrazioni per i 350 anni dalla nascita di Pietro Micca, previste nel 2027, si inseriscono in questa visione; non saranno, infatti, soltanto un anniversario commemorativo, ma l’occasione per rilanciare una riflessione sul significato contemporaneo della sua figura. In un’epoca in cui spesso prevalgono individualismo e disinteresse verso il bene comune, la storia di Pietro Micca ricorda che il coraggio, la responsabilità e il servizio alla comunità sono valori senza tempo.

Forse è proprio questa la più grande eredità lasciata dall’eroe dell’Assedio di Torino, non tanto il gesto militare in sé, quanto il messaggio civile che continua a trasmettere. Pietro Micca appartiene alla storia, ma il suo esempio parla ancora alla società di oggi, ricordando che una comunità cresce quando ciascuno è disposto a mettere le proprie capacità al servizio degli altri. Ed è questa la missione che il Museo Pietro Micca è chiamato a custodire e a trasmettere alle generazioni future.