Attualità

“Ritardo colpa del sindaco Lepore”, il pilota Ryanair contro la giunta a Bologna

La testimonianza di un imprenditore, il volo in ritardo e l'ordinanza contestata (che è dell'Enac)

di Martino Tursi - 9 Settembre 2026

Ora ci si mettono anche i piloti di Ryanair contro il sindaco di Bologna Matteo Lepore. È accaduto, come riportano Repubblica e il Resto del Carlino, che un aereo diretto a Olbia è partito in ritardo dall’aeroporto del capoluogo emiliano. E che il pilota avrebbe dato la colpa a un provvedimento della giunta guidata proprio dal primo cittadino. La testimonianza di un imprenditore che era a bordo del velivolo è diventata rapidamente virale sul web. Si è detto esterrefatto e all’oscuro pure del decreto che il governo cittadino avrebbe preso facendo arrabbiare così tanto la compagnia low cost.

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Ryanair contro il sindaco Lepore

Stando alle ricostruzioni che si leggono sui quotidiani, il pilota Ryanair avrebbe fatto riferimento a un’ordinanza che, però, risulterebbe stata emessa non dal sindaco Lepore ma dall’Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile. Un provvedimento che risale a tre anni fa, precisamente al mese di giugno del 2023, in cui per combattere l’inquinamento acustico si era stabilito di ridurre i voli notturni sullo scalo emiliano. La questione è rapidamente diventata virale sui social. La notizia non rappresenta una novità per lo stile della low cost. Che, da sempre, ingaggia furiosi scontri con le autorità locali. In Italia come, soprattutto, all’estero. A cominciare dalla Francia dove il braccio di ferro ha portato a clamorosi scioperi.