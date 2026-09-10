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Meloni ricorda Charlie Kirk a un anno dall’omicidio

Il messaggio della premier in memoria dell'attivista americano: "Ciò per cui ha vissuto continua a parlare. E merita di essere ricordato”

di Pietro Pertosa - 10 Settembre 2026

Giorgia Meloni ricorda la figura di Charlie Kirk a un anno dall’attentato che gli costò la vita il 10 settembre del 2025 durante la tappa del suo tour di conferenze The American Comeback Tour all’Utah Valley University. A sparare il proiettile che lo uccise fu Tyler Robinson, 22 anni. A un anno di distanza dall’agguato che ha insanguinato il dibattito pubblico americano, arrivano le parole della premier italiana Giorgia Meloni che ricorda la figura dell’attivista conservatore americano.

Giorgia Meloni ricorda Charlie Kirk

“Un anno fa veniva ucciso Charlie Kirk”, ha esordito Meloni in un post apparso sulle sue piattaforme social. “Aveva appena 31 anni ed era, ancora una volta, in mezzo ai giovani, in un’università, a fare quello che aveva scelto di fare per tutta la sua vita pubblica: confrontarsi, discutere, difendere le proprie idee”. E dunque prosegue: “Charlie aveva fatto della fede, della libertà di parola e del confronto la propria cifra. Era un cristiano convinto, un marito, un padre, un ragazzo capace di parlare a una generazione intera senza sottrarsi mai al dibattito, anche con chi la pensava in modo opposto”. Ma Kirk, ha sottolineato la premier Meloni, “è stato assassinato proprio mentre esercitava quella libertà”.

“Non lasciare che sia l’odio a prevalere”

Il messaggio della premier Meloni, e la lezione da trarre dall’omicidio di Charlie Kirk, è contro la violenza come mezzo politico. “A un anno di distanza, il modo migliore per ricordarlo è non lasciare che prevalga l’odio che ha cercato di zittirlo. Continuare a credere che le idee si affrontano con altre idee, che il dissenso non è un nemico da eliminare e che la fede può essere vissuta senza paura e senza vergogna”. E quindi Meloni ha concluso: “Charlie Kirk non c’è più. Ma ciò per cui ha vissuto continua a parlare. E merita di essere ricordato”.

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