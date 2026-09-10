Meteo

Maltempo al Nord, notte di devastazione

Nord sotto osservazione per nuovi fenomeni intensi, attenzione elevata per l’intera giornata

di Marzio Amoroso - 10 Settembre 2026

Il Nord Italia si risveglia con tetti scoperchiati, allagamenti, frane e centinaia di interventi. Le regioni restano in stato di attenzione per nuovi temporali nelle prossime ore. Il quadro meteo della giornata indica 4 regioni con allerta arancione: Toscana, Veneto, Emilia‑Romagna e Marche. Sono invece 12 le regioni in allerta gialla: Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino‑Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Sardegna, Calabria

Il bilancio del maltempo al Nord

Liguria

La Liguria ha vissuto ore di pioggia intensa che hanno trasformato interi comuni in zone critiche. A Calvari il torrente Lavagna è esondato, causando allagamenti e l’evacuazione di diverse famiglie. Nell’entroterra genovese sono caduti oltre 250 millimetri di pioggia, con strade invase dall’acqua e semafori fuori uso dopo una serie di fulmini. I Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta per mettere in sicurezza le aree più colpite.

Lombardia

In Lombardia il maltempo ha provocato raffiche di vento che hanno scoperchiato tetti e abbattuto alberi. A Castelverde alcune abitazioni sono state danneggiate e le famiglie evacuate per precauzione. La linea ferroviaria tra Cremona e Brescia ha subito rallentamenti per la caduta di rami sui binari. A Milano la pioggia ha causato allagamenti in vari quartieri e la chiusura temporanea di parchi e cimiteri.

Veneto

Il Veneto è stato colpito da una violenta tromba d’aria nel Trevigiano. A Roncade il vento ha scoperchiato la copertura della piscina comunale, costringendo i presenti a mettersi al riparo. Le raffiche hanno danneggiato strutture leggere e provocato ulteriori interventi di sicurezza nelle zone limitrofe.

Toscana

La Toscana ha registrato una supercella che ha colpito la Versilia con forza. A Viareggio e Forte dei Marmi si sono verificati tetti danneggiati, stabilimenti balneari colpiti e alberi caduti. Le squadre di emergenza hanno effettuato decine di interventi. La grandine ha danneggiato auto e coperture, aggravando il bilancio della notte.

Trentino Alto Adige

In Trentino Alto Adige una frana ha interrotto la linea del Brennero. Una colata di fango ha invaso i binari, bloccando i treni e imponendo servizi sostitutivi. Le verifiche sul versante proseguono per garantire la stabilità dell’area.

Friuli Venezia Giulia

Il Friuli Venezia Giulia ha registrato allagamenti a Lignano, con strade e sottopassi chiusi dopo i temporali notturni. A Pulfero una frana ha invaso la carreggiata con fango e detriti. A Trieste la bora ha spezzato diversi rami, richiedendo numerosi interventi di messa in sicurezza.

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