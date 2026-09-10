Economia

Banche: oggi l’assemblea Intesa e il titolo già corre in Borsa

Messina punta al plebiscito per varare l'aumento di capitale con cui darà l'assalto a Mps

di Cristiana Flaminio - 10 Settembre 2026

Pronti, via: il titolo di Intesa Sanpaolo già corre in Borsa mentre tutto è pronto per la grande assemblea dei soci che dovrebbe decidere sull’Opas lanciata sul Monte dei Paschi. C’è più di una ragione alla base della fiducia dei mercati, in particolare di Piazza Affari. Dove le azioni del gigante bancario caro all’amministratore delegato Carlo Messina sono fin da subito salite dello 0,8%. A quanto trapela, ormai da ore, non solo si tratterà di un’assemblea abbastanza partecipata. E, sembrerebbe, sarà un incontro che darà a larghissima maggioranza il via libera ai piani di Messina.

Assemblea Intesa al via, il titolo già vola in Borsa

Ai soci, il consiglio d’amministrazione guidato da Carlo Messina chiederà l’autorizzazione a emettere fino a 5,7 miliardi di nuove azioni ordinarie a sostegno dell’aumento di capitale. Che dovrà servire a sostenere l’assalto a Rocca Salimbeni. Stando alle proiezioni di voto, riportate da Milano Finanza, si preannuncia un vero e proprio trionfo per Messina che verrebbe premiato da (almeno) il 90% dei consensi. A fronte di una partecipazione all’assemblea Intesa che raggiungerebbe il 65% del capitale rappresentato.

Le notizie rilanciano i bancari

L’assemblea Intesa si tiene a Torino a partire dalle dieci di questa mattina. Pian piano che arrivano notizie, la reazione dei mercati racconterà, in tempo reale, se le proiezioni della vigilia son state azzeccate oppure no. Fatto sta che, in apertura di contrattazioni, le azioni di Intesa Sanpaolo sono salite dello 0,8%. E che pure i titoli di Mps hanno subito un bell’aumento di valore pari allo 0,7%.

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