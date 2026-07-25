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Pirlo ct Nazionale, il piano B di Malagò costa 6 milioni

L'Italia riparte dunque da un grande nome del calcio giocato, ma naufraga per ora la mirabolante vision del presidente Figc

di Angelo Vitale - 25 Luglio 2026

La Figc di Malagò punta su Pirlo ct a 6 milioni: la vera scommessa è coprire i dubbi gestionali e la vision ridimensionata del presidente.

Pirlo ct Nazionale

L’illusione Guardiola è durata lo spazio di un mattino, lasciando il calcio italiano di fronte a un risveglio ruvido e dispendioso. Tramontata la pista per il tecnico catalano, la Figc ha accelerato in modo decisivo su Andrea Pirlo come nuovo ct della Nazionale.

A far discutere non è soltanto la tempestività della scelta, ma l’impatto economico dell’operazione. Per l’ex regista azzurro si parla di un ingaggio da circa 6 milioni di euro per 4 anni.

Un investimento comunque significativo, che si riflette direttamente sulla gestione di Giovanni Malagò.

Naufragata la vision di Malagò

Il presidente, principale sostenitore di una vision federale annunciata come rivoluzionaria, deve ora ridimensionare le ambizioni iniziali di fronte alla dura realtà dei fatti.

Se la dirigenza cercava un nome capace di blindare la credibilità del nuovo corso, la scelta di ricorrere a Pirlo rischia di apparire come una manovra difensiva per nascondere la mancanza di alternative di primo piano.

I dubbi sulla carriera da allenatore: tra Juve, Turchia e Sampdoria

A pesare sui dubbi, la biografia da allenatore di Andrea Pirlo, caratterizzata finora da alti e bassi e da evidenti difficoltà.

Dopo l’esordio sulla panchina della Juventus — condito da una Coppa Italia e una Supercoppa, ma segnato dalla perdita dello scudetto —, una esperienza da tecnico snodata in contesti complessi e spesso critici.

Dalle incertezze al Fatih Karagümrük nel campionato turco fino al recente esonero con la Sampdoria in Serie B.

Il limite principale

Resta la mancanza di esperienza gestionale nelle competizioni internazionali di massimo livello. Guidare una Nazionale in ricostruzione, una strada in salita con il curriculum di Pirlo.

L’Italia riparte dunque da un grande nome del calcio giocato. Sperando che il talento del campione possa colmare le incognite di una carriera in panchina ancora tutta da scrivere.