Politica

Sfida a distanza tra i due “narcisi” della politica Renzi e Vannacci

di Giuseppe Ariola - 25 Luglio 2026

La sfida politica si sposta sul terreno dello sport, con Matteo Renzi e Roberto Vannacci protagonisti di un curioso confronto a distanza fatto di frecciate, ironia e sfide atletiche. I due dimostrano di aver in comune molto più di quanto si crederebbe. Sono infatti accomunati da una forte propensione alla comunicazione e da una spiccata attenzione alla propria immagine pubblica. Due “narcisi” della politica che amano restare sulla cresta dell’onda. E, ovviamente, primeggiare. Quale miglior modo per farlo se non quello di punzecchiarsi in pieno stile social?

Una competizione tutta mediatica

Da una parte l’ex presidente del Consiglio, che da tempo racconta le proprie imprese nelle maratone e nelle gare podistiche. Dall’altra l’europarlamentare, che non perde occasione per esibire la propria preparazione fisica, tra gare di nuoto, allenamenti e prove di resistenza. Nel mezzo i salotti tv dove i due si sfidano nelle varie discipline sportive. Schermaglie, che poi rimbalzano sui social network, che rappresentano un modo originale di alimentare il confronto politico. Una trovata per trasformare le prestazioni sportive in un’estensione della competizione tra due personalità fortemente mediatiche. Più che un vero duello atletico, del quale nonostante le numerose chiacchiere non c’è traccia, quella tra Renzi e Vannacci è infatti una sfida di immagine.

Renzi e Vannacci: dalla sfida sportiva a quella nelle urne

Una competizione che appare come un salto di qualità rispetto alla traversata a nuoto dello Stretto di Messina di Beppe Grillo. Quella prova fisica a favore di telecamere avvenne, infatti, in solitaria. Questa tra i leader di Italia Viva e Futuro nazionale è invece a due. Entrambi puntano a trasmettere energia, determinazione e spirito competitivo. Oltretutto punzecchiandosi. Elementi che, conditi con una certa dose di simpatia, dote della quale entrambi sono certamente provvisti, si pongono a supporto delle rispettive proposte politiche. Il confronto, almeno per ora, resta confinato alle battute e alle provocazioni. Ma non è da escludere che presto possa giungere in acqua o in strada. Prima che nelle urne.