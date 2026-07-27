Attualità

Spara alla ex sulla tomba della figlia e si barrica nel cimitero

Un dramma della gelosia e dello stalking all'interno del cimitero comunale di Torre Annunziata, in provincia di Napoli

di Daniel Walker - 27 Luglio 2026

Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti per una segnalazione di colpi d'arma da fuoco al cimitero di Torre Annunziata, intorno alle 12 di domenica

Scene da Far West al cimitero di Torre Annunziata in provincia di Napoli: spara all’ex moglie sulla tomba della figlia e contro le forze dell’ordine.

Spara alla ex

Un dramma della gelosia e dello stalking, nella tarda mattinata di domenica, all’interno del cimitero comunale di Torre Annunziata, in provincia di Napoli.

Giuseppe Fogliamanzillo, 71 anni, pensionato, ha pedinato l’ex moglie, Rosa Federico di 63 anni, esplodendo contro di lei diversi colpi di pistola.

Gli spari, proprio mentre la donna si trovava davanti al loculo della figlia, morta prematuramente in un incidente stradale.

Un agguato premeditato nei minimi dettagli

Un agguato trasformatosi poi in momenti di puro terrore tra i visitatori presenti e in un vero e proprio scontro a fuoco con le forze dell’ordine.

L’agguato tra i viali del camposanto e il panico tra i visitatori

Secondo la ricostruzione degli inquirenti e i dettagli emersi dalla stampa locale, Fogliamanzillo conosceva bene gli spostamenti della donna e sapeva che la domenica mattina si sarebbe recata al cimitero per portare dei fiori alla figlia.

L’uomo l’ha seguita fin dentro la struttura e, una volta individuata, ha estratto l’arma sparando a bruciapelo.

Tre proiettili hanno colpito la sessantatreenne, raggiungendola alle gambe e al basso ventre. Le urla della vittima e il boato degli spari hanno scatenato il panico tra i cittadini presenti per la visita ai defunti, che si sono dati alla fuga lanciando l’allarme al 112.

Gli spari contro la polizia e il tentativo di barricarsi

All’arrivo immediato degli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata, una situazione ulteriormente degenerata.

Nel tentativo di sfuggire alla cattura, il settantunenne ha sparato anche all’indirizzo dei poliziotti, provando a barricarsi all’interno di una cappella congrega del cimitero.

Poi, però, è stato disarmato, bloccato e immobilizzato. Per fortuna, nessun agente o passante è rimasto ferito nel conflitto a fuoco.

Le condizioni della vittima e le accuse per il settantunenne

Soccorsa dal personale del 118, Rosa Federico è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Boscotrecase. Nonostante le gravi ferite riportate al basso ventre e agli arti inferiori, i medici hanno confermato che la donna non sarebbe in pericolo di vita.

A margine dell’intervento, sul posto anche i parenti della vittima, visibilmente sconvolti. Ai microfoni e agli investigatori, un quadro pregresso drammatico.

La relazione tra i due si era interrotta da tempo, ma Fogliamanzillo non aveva mai accettato la separazione, mettendo in atto da mesi condotte persecutorie e minacce continue nei confronti dell’ex moglie.

Condotto nel commissariato di via Stringa, per il 71enne sono scattate le manette. L’uomo dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato, porto e detenzione illegale di arma da fuoco, sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale.