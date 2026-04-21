Ploom presenta “Feel the Aura” alla Milano Design Week 2026

Askanews Video

JTI presenta Ploom AURA con un viaggio sensoriale

di Askanews - 21 Aprile 2026

Milano, 21 apr. (askanews) – Ploom, il brand di dispositivi per il riscaldamento del tabacco di JTI, presenta “FEEL THE AURA” alla Milano Design Week 2026 per presentare la nuova colorazione di Ploom AURA “Glacier White” e per far esplorare ai consumatori Lyo, la nuova linea di stick senza tabacco contenenti nicotina. Si tratta di un’esperienza sensoriale dove il design incontra i sensi. Dal 21 al 26 aprile in Via delle Erbe 2A, nell’iconico quartiere Brera di Milano.

Sviluppata in collaborazione con i partner NSS e Billboard Italia, non è una semplice esposizione, ma un vero viaggio immersivo. Ogni interazione genera una risposta sensoriale, amplificando i sensi.

“Se dovessi scegliere una sola parola per esprimere la JTI di oggi e quella di domani, sceglierei senza dubbio la parola “innovazione”. Innovazione è intesa come la capacità di guardare oltre il presente. Attraverso l’innovazione, riusciamo infatti ad anticipare i bisogni dei consumatori e anche ad anticipare le trasformazioni del settore” ha dichiarato Adriana Valle, Corporate Affairs & Communication Director JTI

Qualcosa di davvero innovativo, che regala un’esperienza personale a ogni partecipante. D’altronde sono questi i due concetti principali per JTI.

“Il nostro approccio è soddisfare i bisogni dei consumatori in un contesto dove i comportamenti evolvono molto velocemente. Per questo motivo, non ci accontentiamo di rispondere a una domanda già esistente, ma cerchiamo di intercettare i segnali di cambiamento per poi trasformarli in un prodotto che sia rilevante per il consumatore, ma anche differenziante” ha detto Dario Ronchi, Sales Director JTI.

In perfetta sintonia con il tema della Milano Design Week 2026, Be the Project, FEEL THE AURA è l’espressione del passaggio dall’oggetto alla persona, dall’osservare al percepire. Un evento che si concluderà con un closing party con Curly Brothers, Manuelito e Boss Doms.