Economia

Oro italiano al bivio: il “Quadrilatero” trema, i giganti reggono

Con i tassi ancora elevati, finanziare l'acquisto di stock per la lavorazione è diventato un rischio finanziario insostenibile per le pmi

di Dave Hill Cirio - 21 Aprile 2026

Oro italiano al bivio, il comparto sta attraversando una metamorfosi senza precedenti. Sebbene i dati generali parlino di un crollo produttivo vicino al -30%, una lettura più attenta rivela un’Italia a due velocità.

La crisi

Il Quadrilatero tradizionale della gioielleria — composto dai poli storici di Arezzo, Vicenza, Valenza e l’indotto milanese — sta soffrendo una crisi strutturale che va ben oltre le tensioni geopolitiche attuali.

La fine della fascia media

Il vero “crash” sta colpendo la gioielleria di fascia media, perciò l’oro al bivio. L’impennata del prezzo ha reso il metallo prezioso un bene rifugio inaccessibile per i trasformatori artigianali. Mentre le botteghe storiche faticano a gestire i costi di inventario e la contrazione dei consumi della classe media globale, i distretti legati all’iper-lusso continuano a mostrare segni di resilienza.

Brand globali e conglomerati del lusso (LVMH, Kering, Richemont) mantengono volumi stabili poiché il loro target di riferimento non risente dell’inflazione o dell’aumento delle materie prime.

Oltre il conflitto: le cause strutturali del crash

Non è solo la guerra a frenare l’export. I motivi tecnici dietro questa crisi “sotto traccia” sono molteplici.

Polarizzazione del mercato. Il consumatore oggi cerca o l’investimento puro (lingotti/monete) o l’esclusività estrema (brand di alta gamma), svuotando il mercato della manifattura artigianale di qualità ma priva di un brand globale.

Gap tecnologico e ricambio generazionale. Molte pmi del Quadrilatero non hanno completato la transizione digitale, perdendo competitività rispetto ai nuovi hub produttivi emergenti.

Costo del credito. Con i tassi ancora elevati, finanziare l’acquisto di stock d’oro per la lavorazione è diventato un rischio finanziario insostenibile per i piccoli orafi.

Il bivio

In questo scenario, il Made in Italy orafo si trova davanti a un bivio: aggregarsi per sopravvivere o specializzarsi esclusivamente nella fornitura per i giganti del lusso, rinunciando alla propria identità di marchio indipendente.