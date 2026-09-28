Cronaca

Il Tribunale di Roma difende la giudice Casari: “Assegnazione del caso Ranucci avvenuta secondo le regole”

Il presidente Pontecorvo interviene dopo le polemiche

di Ernesto Ferrante - 28 Settembre 2026

Il presidente del Tribunale di Roma, Lorenzo Pontecorvo, rompe il silenzio e difende apertamente la giudice Donatella Casari, finita al centro delle polemiche per l’assegnazione del ricorso urgente presentato da Sigfrido Ranucci contro la sua rimozione dalla conduzione di Report. “Esprimo il mio sostegno alla dottoressa Donatella Casari, magistrata che dimostra quotidianamente indipendenza, imparzialità ed equilibrio, oltre a una solida preparazione”, afferma Pontecorvo, respingendo ogni insinuazione sulla trasparenza del procedimento.

Assegnazione automatica del fascicolo

Il presidente chiarisce che il fascicolo relativo alla controversia è stato attribuito “nel rispetto delle analitiche disposizioni tabellari vigenti da anni”, meccanismi automatici che garantiscono il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Una precisazione che arriva dopo articoli di stampa e dichiarazioni politiche che avevano ipotizzato irregolarità o favoritismi nell’assegnazione del caso.

Le critiche alla giudice e la replica del Tribunale

Pontecorvo respinge anche le contestazioni rivolte alla magistrata, accusata da alcuni commentatori di avere “pregiudizi” desunti da precedenti decisioni. Critiche “non comparabili con la controversia attuale”, sottolinea il presidente, ricordando che i procedimenti citati non hanno alcuna attinenza né per natura né per le parti coinvolte.

Il ricorso di Ranucci: decisione attesa dopo il 30 settembre

La giudice Casari, ritenendo il procedimento cautelare sufficientemente istruito, si è riservata la decisione sul ricorso urgente di Ranucci. Le parti dovranno depositare le note entro il 30 settembre 2026, data dopo la quale il Tribunale del Lavoro scioglierà la riserva sulla vicenda che ha acceso il dibattito politico-mediatico attorno a Report e alla sua storica conduzione.

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