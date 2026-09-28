Economia

Dogane, si cambia davvero? Via alla lenta riforma del sistema Ue

Alle imprese e agli operatori della logistica si chiedono adeguamenti immediati, responsabilità contrattuali estese e nuovi costi di gestione

di Dave Hill Cirio - 28 Settembre 2026

La riforma doganale Ue, un’impalcatura ambiziosa prigioniera dei propri tempi di reazione. L’entrata in vigore del Regolamento promette una rivoluzione strutturale per il commercio internazionale europeo, ma rivela subito il suo paradosso fondamentale.

La riforma doganale Ue

E’ una risposta d’emergenza a dinamiche di mercato già esplose, vincolata però a una tabella di marcia decennale. Il legislatore di Bruxelles tenta di ammodernare un Codice Doganale ormai inadeguato davanti ai volumi vertiginosi dell’e-commerce. Sono passati da 1,39 miliardi di spedizioni sotto i 150 euro nel 2022 agli oltre 5,88 miliardi registrati nel 2025. Mma la palla al piede resta la proverbiale lentezza burocratica dell’Unione, che rinvia la piena operatività della riforma addirittura al 2034.

Le tre direttrici, con accentramento e fiducia condizionata

L’architettura del nuovo sistema si regge su tre pilastri che mirano a sostituire la frammentazione delle singole dogane nazionali con una regia comunitaria coordinata.

L’Autorità Doganale dell’Unione

Con sede a Lille, l’organismo si farà carico dell’analisi dei rischi su scala europea. L’intento politico è chiaro: evitare che esistano “porti franchi” o dogane permissive all’interno del mercato unico.

Tuttavia, la sua reale incisività solleva più d’un dubbio, dato che l’esecuzione dei controlli resta in mano ai singoli Stati e le raccomandazioni seguiranno la formula del comply or explain. Le dogane locali potranno quindi disattenderle, purché motivate.

Il Customs Data Hub

Un centro digitale unico destinato a rimpiazzare progressivamente i vecchi portali nazionali e lo sdoganamento centralizzato. Sarà il vero cuore tecnologico dell’Unione, ma le imprese dovranno attendere fino al 2031 per accedervi su base volontaria e il 2034 per l’obbligo generalizzato.

Lo status di Trust and Check Trader

Per le aziende virtuose si supera il modello audit-periodico introducendo una corsia preferenziale a monitoraggio costante. Le imprese che apriranno i propri sistemi informatici in tempo reale alle autorità potranno svincolare le merci quasi all’istante, ma il prezzo da pagare sarà un’ingerenza e un livello di audit interno estremamente invasivi.

E-commerce sotto tiro: micro-tasse immediate

Mentre la macchina tecnologica dell’Unione muove i primi passi con lentezza esasperante, l’aspetto economico e sanzionatorio parte invece in quarta. L’Ue ha compreso che non può attendere il 2034 per arginare l’invasione di pacchi dai marketplace asiatici e ha introdotto un doppio balzello a breve termine.

Operativi il dazio forfettario da 3 euro a pezzo per le piccole spedizioni (attivo fino al 2028) e la nuova tassa di gestione da 2 euro ad articolo a carico degli importatori di vendite a distanza.

L’elemento critico della riforma, proprio in questa asimmetria temporale. Alle imprese e agli operatori della logistica si chiedono adeguamenti immediati, responsabilità contrattuali estese e nuovi costi di gestione. Ciò, sotto la minaccia di sanzioni armonizzate e del blocco dell’interfaccia online per le piattaforme inadempienti.

In cambio? una contropartita di semplificazione digitale che vedrà la luce solo tra molti anni. Fino al 2028 per i primi moduli e al 2034 per il completamento del Data Hub, la logistica comunitaria dovrà muoversi in una rischiosa fase transitoria gestita con norme-ponte e pezze a colori normative. E il rischio che nel 2034 le tecnologie oggi progettate siano già superate rispetto all’evoluzione del commercio globale si presenta concreto.