Esteri

Strage in Thailandia in un liceo: morti e feriti

Il dramma di Nonthaburi riporta drammaticamente in primo piano la facilità di reperimento delle armi da fuoco nel Paese

di Daniel Walker - 7 Agosto 2026

Strage in un liceo in Thailandia: 8 morti vicino a Bangkok. Trovati due corpi a casa del killer.

Strage in Thailandia

Si fa pesantissimo il bilancio della sparatoria avvenuta all’interno di un prestigioso istituto superiore a Bangkok, nel distretto di Bang Kruai della provincia di Nonthaburi.

Stando a quanto reso noto ufficialmente da un portavoce del governo thailandese, sono otto i morti accertati, mentre i feriti ricoverati nelle strutture sanitarie della zona sarebbero tra i 10 e i 15.

Sulla sorte del presunto responsabile regna per ora il giallo. Dopo le prime notizie diffuse dalla polizia che parlavano di un suo suicidio sul posto, il portavoce governativo ha precisato che l’attentatore è stato piantonato e trasferito d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie.

La dinamica dell’attacco e le vittime a casa del sospettato

L’irruzione armata si è consumata nell’orario delle lezioni, scatenando il panico nel plesso scolastico. Le forze speciali della polizia metropolitana sono intervenute in forze per mettere in sicurezza l’area e neutralizzare la minaccia.

Nel corso delle indagini avviate immediatamente dopo il blitz, gli inquirenti hanno fatto un’ulteriore, drammatica scoperta. All’interno dell’abitazione del killer sono stati trovati privi di vita un uomo e una donna, portando il contorno della strage a una dimensione ancora più cupa e personale. sarebbero i nonni dell’assalitore, uccisi prima dell’aggressione armata nella scuola.

Il precedente dei massacri e il nodo delle armi nel Paese

Il dramma di Nonthaburi riporta drammaticamente in primo piano la facilità di reperimento delle armi da fuoco nel Paese. La Thailandia detiene infatti uno dei tassi di possesso di armi più alti dell’intero Sud-est asiatico, con circa 10 milioni di armi in circolazione, pari a circa una ogni sette abitanti.