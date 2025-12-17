Attualità

Premio Ratzinger al Maestro Riccardo Muti

di Cinzia Rolli - 17 Dicembre 2025

Si è tenuta il 12 dicembre nella Sala Nervi la cerimonia per la consegna del premio Ratzinger al Maestro Riccardo Muti. Egli ha diretto l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini.

Il brano eseguito: la Messa per l’incoronazione di Carlo X per coro e orchestra in la maggiore.

Il Direttore d’orchestra si è rivolto al Papa con parole d’entusiasmo e ammirazione davvero impattanti. “Santità io l’ho amata dal primo momento che lei ha iniziato ad esternare le sue idee, i suoi propositi”. Ha quindi menzionato anche il nome scelto dal Papa: “ Poi lei ha scelto un nome straordinario. Io sono del segno del Leone”.

Muti ha menzionato anche il suo rapporto con Papa Ratzinger, la condivisione della passione per la musica, la melodia che è luogo di disciplina e condivisione, la voce di Dio nell’universo.

Il Papa ha rammentato che Sant’Agostino chiama la musica scientia bene modulandi, collegandola all’arte di guidare il cuore verso Dio. “Papa Benedetto XVI amava ricordare che la vera bellezza ferisce, apre il cuore, lo dilata”.

Leone XIV ha elogiato la vita interamente consacrata all’attività musicale e l’impegno del Maestro nella formazione. “Il suo modo di interpretare la direzione, arte dell’ascolto e della responsabilità, trova riscontro anche nella Sua naturale inclinazione alla formazione. Lo dimostrano il Suo legame con i conservatori italiani e la pratica delle prove aperte, offerte come forma di condivisione, dove ogni gesto è un atto di fiducia, un invito più che un comando. Appare così particolarmente coerente l’attribuzione del Premio Ratzinger a chi ha saputo custodire ciò che Benedetto XVI ha sempre considerato il cuore dell’arte: la possibilità di far risuonare, attraverso la bellezza, una scintilla della presenza di Dio.”

Il Papa dopo aver posto l’attenzione su quanti bambini non hanno accesso alla scolarizzazione, ha rinnovato a tutti l’invito a pregare per la pace. Ha poi invocato la benedizione del Signore per tutti con pienezza del suo cuore.