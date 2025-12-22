Abbonati

Problemi alla rete Tim sia fissa che mobile

di Lino Sasso -

Giornata decisamente movimentata per Tim che oltre alle forti oscillazioni in borsa ha avuto enormi problemi di rete. Da questa mattina, infatti, la linea sia che mobile che fissa funziona a singhiozzo. Lo stesso problema si registra anche sul fronte internet. Il malfunzionamento ha causato non pochi disagi in tutta Italia, ma in particolare nell’area di Roma. I problemi riguardano l’impossibilità di ricevere o effettuare chiamate e il blocco della navigazione internet. A telefonate bruscamente interrotte, dopo strani rumori metallici di sottofondo, si è alternata l’impossibilità di stabilire connessione e comunicazioni stabili.

Impossibile chiamare e navigare

La linea fissa risultava sostanzialmente muta, mentre sugli smartphone le icone relative al segnale si alternavano all’impazzate. A causa dei problemi alla rete, gli utenti Tim sono passati da ‘nessun segnale’ all’icona 5G, passando addirittura per la scritta GPRS, sena che però fosse possibile effettuare o ricevere chiamate. Ovviamente anche le app di messaggistica sono andate fuori uso. Insomma, a lungo le comunicazioni sono state per lo più impossibili. Inutile dire che neanche i numeri per l’assistenza tecnica risultavano contattabili. Un blocco pressocché totale durato svariate ore che ha reso di fatto messo fuori gioco anche diversi uffici e causato non pochi problemi ad alcune strutture pubbliche.

Problemi a singhiozzo sulla rete Tim

Al momento la situazione sembra più o meno risolta. La comunicazione sembrano essere stata ristabilite. Ma la rete Tim dà ancora qualche problema. Non risulta infatti stabile e le comunicazioni ancora risentono di improvvise interruzioni. Lo stesso vale per internet che non sembra essere perfettamente stabile. Anche il traffico dati, quindi, risulta ancora compromesso o comunque non perfettamente ristabilito. Allo stato non si conosce ancora la causa dei disservizi.

