Attualità

Problemi alla rete Tim sia fissa che mobile

di Lino Sasso - 22 Dicembre 2025

Giornata decisamente movimentata per Tim che oltre alle forti oscillazioni in borsa ha avuto enormi problemi di rete. Da questa mattina, infatti, la linea sia che mobile che fissa funziona a singhiozzo. Lo stesso problema si registra anche sul fronte internet. Il malfunzionamento ha causato non pochi disagi in tutta Italia, ma in particolare nell’area di Roma. I problemi riguardano l’impossibilità di ricevere o effettuare chiamate e il blocco della navigazione internet. A telefonate bruscamente interrotte, dopo strani rumori metallici di sottofondo, si è alternata l’impossibilità di stabilire connessione e comunicazioni stabili.

Impossibile chiamare e navigare

La linea fissa risultava sostanzialmente muta, mentre sugli smartphone le icone relative al segnale si alternavano all’impazzate. A causa dei problemi alla rete, gli utenti Tim sono passati da ‘nessun segnale’ all’icona 5G, passando addirittura per la scritta GPRS, sena che però fosse possibile effettuare o ricevere chiamate. Ovviamente anche le app di messaggistica sono andate fuori uso. Insomma, a lungo le comunicazioni sono state per lo più impossibili. Inutile dire che neanche i numeri per l’assistenza tecnica risultavano contattabili. Un blocco pressocché totale durato svariate ore che ha reso di fatto messo fuori gioco anche diversi uffici e causato non pochi problemi ad alcune strutture pubbliche.

Problemi a singhiozzo sulla rete Tim

Al momento la situazione sembra più o meno risolta. La comunicazione sembrano essere stata ristabilite. Ma la rete Tim dà ancora qualche problema. Non risulta infatti stabile e le comunicazioni ancora risentono di improvvise interruzioni. Lo stesso vale per internet che non sembra essere perfettamente stabile. Anche il traffico dati, quindi, risulta ancora compromesso o comunque non perfettamente ristabilito. Allo stato non si conosce ancora la causa dei disservizi.