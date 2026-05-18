Ambiente

L’algoritmo dei ghiacci: l’Ai prevede il Pm10 e protegge l’Artico

Avere una mappa predittiva accurata dei flussi inquinanti rappresenta l'unica arma a disposizione per difendere l'ecosistema polare

di Dave Hill Cirio - 18 Maggio 2026

L’intelligenza artificiale prevede il Pm10 e protegge l’Artico. Un team di scienziati ha ottimizzato un modello per anticipare la concentrazione di polveri sottili nel nord Europa. I risultati superano i sistemi tradizionali di Copernicus e tracciano la nuova rotta della tecnologia applicata al clima.

L’Ai per l’Artico

Il Circolo polare artico non è più solo il termometro del riscaldamento globale, ma un vero e proprio laboratorio per la tecnologia predittiva più avanzata. I ricercatori dell’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Cnr di Montelibretti, in collaborazione con il Joint research centre della Ue, hanno sviluppato un sistema per calcolare l’evoluzione dell’inquinamento atmosferico ad alte latitudini.

Lo studio, nato nell’ambito del progetto europeo “Arctic passion”, ha conquistato le pagine di Nature.

Lo studio

L’urgenza di questo intervento nasce da un cortocircuito ambientale: gli inquinanti prodotti a latitudini più basse viaggiano verso il polo a causa della circolazione atmosferica. Qui, le polveri si depositano sul ghiaccio rendendolo più scuro e accelerandone la fusione per effetto dell’assorbimento solare, oltre a minacciare la salute delle popolazioni locali in caso di picchi acuti di pm10.

La formula della rete neurale: come funziona il transformer dell’aria

Il cuore tecnologico del progetto si basa su un’architettura di rete neurale di tipo large language model, nello specifico della classe transformer, ottimizzata per elaborare dati ambientali anziché testi.

Il sistema agisce elaborando un mix di variabili complesse per generare una finestra predittiva a 48 ore nel futuro.

I flussi storici

Il modello analizza come base di partenza i dati delle misurazioni di pm10 registrate nel passato recente.

La sinergia dinamica

Vengono integrati i dati meteorologici correnti e le informazioni geografiche delle singele stazioni di rilevamento.

L’evoluzione di Copernicus

Il software assimila come input anche le previsioni dei modelli Cams provenienti dal sistema europeo Copernicus.

I test sul campo hanno confermato l’efficacia della rete. iil confronto tra le stime dell’algoritmo e i dati reali ha mostrato performance nettamente superiori rispetto ai vecchi sistemi dinamici. E dimostrano un’affidabilità inedita perfino nel tracciare i picchi di inquinamento più estremi e improvvisi.

La via strategica: l’Ai a non sostituisce la fisica, la potenzia

La vera svolta di questa ricerca risiede nella filosofia con cui è stata applicata l’intelligenza artificiale. Gli scienziati hanno evitato l’errore comune di considerare l’algoritmo come un’alternativa secca ai vecchi modelli di calcolo. I risultati dicono che l’intelligenza artificiale esprime il suo massimo potenziale quando lavora in modo sinergico con i modelli fisici tradizionali, digerendo i loro output per correggerli e raffinarli.

Questa precisione diventa vitale nello scenario geopolitico e climatico dell’Artico europeo. La progressiva scomparsa dei ghiacci sta aprendo rotte commerciali inedite per il traffico navale, con un conseguente aumento delle emissioni da idrocarburi, mentre l’aumento globale delle temperature sta moltiplicando gli incendi boschivi anche a latitudini elevatissime. Avere una mappa predittiva accurata dei flussi di Pm10 rappresenta l’unica arma a disposizione per difendere l’ecosistema polare.