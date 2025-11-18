Cronaca

Quirin Kuhnert: il coraggio che ha commosso Brazzano e tutto il Friuli

Quirin Kuhnert e il suo ultimo gesto d'altruismo nel tentativo di salvare Guerrina Skocaj, amata volontaria locale.

di Marzio Amoroso - 18 Novembre 2025

Quirin Kuhnert viene ricordato come un giovane uomo che ha scelto il Friuli come nuova casa e che, con il suo gesto estremo di altruismo, ha lasciato un segno indelebile nella comunità di Brazzano di Cormons. La sua morte, avvenuta il 17 novembre 2025 durante la frana che ha colpito il colle di San Giorgio, non è stata soltanto una tragedia naturale, è diventata il simbolo di un sacrificio compiuto per salvare gli altri.

Una vita tra Baviera e Collio

Originario della Baviera, Quirin Kuhnert si era trasferito nel 2024 a Brazzano insieme alla moglie. Aveva aperto un locale dedicato all’enogastronomia, il “Buon Sapore”, un negozio che era diventato un punto di incontro più che un esercizio commerciale, portando con sé la passione per il cibo e il vino italiani. Fin da bambino aveva trascorso le vacanze nel Collio, innamorandosi di un territorio che considerava la sua seconda patria. La sua integrazione era stata rapida, il giovane era già conosciuto e stimato per la sua energia e per il desiderio di contribuire alla vita del paese.

Il giorno della tragedia

La bomba d’acqua che ha colpito la zona ha scaricato in poche ore 350 millimetri di pioggia, provocando una frana devastante. Kuhnert, dopo essersi messo in salvo con la compagna, è tornato indietro per soccorrere la vicina Guerrina Skocaj, 83 anni. La donna, molto conosciuta per il suo impegno nel volontariato e per la partecipazione al coro della chiesa, era rimasta nella sua abitazione. Il giovane ha tentato di raggiungerla ma è stato travolto dal fango.

Guerrina Skocaj, una figura amata

La comunità di Brazzano è stata colpita doppiamente, oltre alla perdita di Kuhnert, si piange anche scomparsa di Guerrina Skocaj. La sua dedizione al volontariato e la voce nel coro parrocchiale l’avevano resa una presenza costante e preziosa. Era considerata una donna di grande generosità, sempre pronta a offrire tempo e sostegno. La sua memoria resterà legata all’impegno sociale e alla fede vissuta con semplicità.

Un gesto che diventa esempio

Il sacrificio di Quirin Kuhnert è stato percepito come un atto di straordinario coraggio. La comunità lo ricorda non solo per la sua attività, ma come uomo che ha anteposto la vita degli altri alla propria. La sua storia è stata raccontata con ammirazione e rispetto, diventando un esempio di solidarietà in un momento di dolore collettivo.

Un’eredità di altruismo

Brazzano non dimenticherà facilmente quanto accaduto. La tragedia ha mostrato la fragilità di fronte alla natura, ma ha anche messo in luce la forza dell’altruismo. Il nome di Quirin Kuhnert resterà legato a un gesto che ha commosso tutti, mentre la memoria di Guerrina Skocaj continuerà a vivere nelle voci del coro e nel ricordo di chi l’ha conosciuta.