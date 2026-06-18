Cronaca

Roma, tragedia a Via Teulada: morto un ragazzo caduto da un balcone

di Redazione - 18 Giugno 2026

Tragedia nel quartiere Prati di Roma: stamattina, attorno alle ore 9 un uomo di 39 anni, il cui nome è ancora sconosciuto, è morto dopo essere precipitato dal balcone al secondo piano di uno stabile. Le cause della morte sarebbero riconducibili alla caduta; l’ipotesi attualmente più accreditata dagli investigatori è quella del suicidio.

Appena ricevuto l’allarme da alcuni passanti, sono intervenute diverse pattuglie di soccorsi e dei carabinieri della compagnia Roma Trionfale. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso.

L’area, nei pressi di via Teulada, è stata limitata per consentire tutti gli accertamenti del caso

Pesanti le ripercussioni sul traffico locale. La parziale chiusura del tratto stradale per consentire i rilievi scientifici ha bloccato la circolazione tra via Teulada e la Circonvallazione Clodia, mandando in tilt la viabilità in tutto il quadrante di piazzale Clodio.

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