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Carburanti: continua il calo della benzina, lieve rimbalzo gasolio

Questa mattina nuove variazioni sulla rete nazionale, con Tamoil che per esempio ha ridotto i prezzi consigliati della benzina di tre centesimi al litro e quelli del gasolio di uno

di Giorgio Brescia - 18 Giugno 2026

Carburanti, il calo: lieve rimbalzo per la quotazione del gasolio, mentre continua a scendere quella della benzina. Prosegue anche il calo dei prezzi dei carburanti alla pompa.

La rilevazione di Staffetta Quotidiana

Questa mattina nuove variazioni sulla rete nazionale, con Tamoil che ha ridotto i prezzi consigliati della benzina di tre centesimi al litro e quelli del gasolio di uno.

I prezzi medi del self sulla rete stradale e autostradale

Sulla rete stradale nazionale, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service è pari a 1,862 euro/litro per la benzina, che registra un calo di 10 millesimi rispetto a ieri.

Il gasolio si attesta a 1,963 euro/litro con un ribasso di 11 millesimi, mentre il Gpl scende a 0,775 euro/litro perdendo 2 millesimi.

Resta invece invariato il metano a 1,561 euro/chilo.

Spostandosi sulla rete autostradale, il prezzo medio in modalità self service è di 1,956 euro/litro per la benzina (in calo di 8 millesimi) e di 2,052 euro/litro per il gasolio, che evidenzia lo stesso ribasso di 8 millesimi.

Il Gpl autostradale scende a 0,883 euro/litro evidenziando una flessione di 3 millesimi, mentre il metano rimane stabile a 1,584 euro/chilo.

I prezzi delle compagnie

Nel quadro della totalità dei circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, le medie dei prezzi praticati ed elaborate da Staffetta Quotidiana mostrano una panoramica dettagliata tra le compagnie.

Per quanto riguarda la quotazione della benzina, Eni si attesta a 1,865 euro/litro in modalità self service e a 2,076 euro/litro nel servito. IP propone la verde a 1,879 euro/litro al self e 2,049 euro/litro al servito, mentre Q8 si posiziona a 1,866 euro/litro per il self service e 2,048 euro/litro per il servito. Chiude il panel Tamoil, con la benzina self service a 1,869 euro/litro e il servito a 1,953 euro/litro.

Sul fronte del gasolio, Eni viene praticato a 1,974 euro/litro in modalità self service e a 2,188 euro/litro nel servito. I punti vendita IP registrano il diesel self service a 1,983 euro/litro e il servito a 2,154 euro/litro. Q8 distribuisce il gasolio self service a 1,971 euro/litro e il servito a 2,152 euro/litro, mentre Tamoil propone il self service a 1,968 euro/litro e il servito a 2,057 euro/litro.