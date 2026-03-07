Esteri

Raffica di attacchi su Teheran: notte di fuoco in Medio Oriente

Blitz aereo israeliano, la risposta iraniana nel Golfo. Gli Usa: colpiti 3mila obiettivi

di Cristiana Flaminio - 7 Marzo 2026

Notte di fuoco in Medio Oriente: raffica di attacchi su Teheran, l’Arabia Saudita riferisce di aver intercettato un missile diretto a una base americana. Inizia un nuovo giorno e la guerra tra Usa, Israele e Iran continua. A suon di missili, bombe e accuse reciproche. Sotto i bombardamenti la capitale iraniana. Sarebbero stati colpiti oltre tremila obiettivi. L’Idf israeliana fa sapere che ben ottanta caccia hanno partecipato all’operazione di questa notte sui cieli dell’Iran sganciando ben 230 bombe. Il conflitto entra nel vivo e ci si prepara a un altro fine settimana di scontri in tutta l’area.

Raffica di attacchi su Teheran

Uno degli obiettivi colpiti dai caccia israeliani sarebbe una fabbrica di missili balistici. Il sito produttivo si occupava dello “stoccaggio e la produzione di missili balistici, da cui operavano centinaia di soldati delle forze armate del regime terroristico iraniano”, dicono dall’Idf. Gli americani da parte loro rivendicano di aver attaccato più di 3mila obiettivi dall’inizio delle ostilità. Il CentCom sui social pubblica la “contabilità” degli attacchi: “Obiettivi colpiti: oltre 3mila. Navi iraniane danneggiate o distrutte: 43”. Dati, quindi, che riportano alla mente le dichiarazioni di ieri di Trump secondo cui Teheran “non ha più una Marina”.

La reazione degli ayatollah

Una raffica di attacchi, anzi di contrattacchi, è partita dunque pure da Teheran. E ha colpito l’intera area del Medio Oriente. Una notte di fuoco. Nel mirino dei Guardiani della Rivoluzione, come riferisce Al Jazeera, strutture radar, stoccaggi di carburante e piste aeree tra Emirati Arabi e Kuwait. All’Irna, le autorità iraniane hanno riferito di aver attaccato la base di Al Dhafra negli Eau con missili di precisione e droni. Finita sotto le bombe pure la base di Ali al Salem, tra le altre, in Kuwait dove sarebbero stati messi fuori uso impianti radar e strutture al servizio delle forze armate americane.