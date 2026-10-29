Cronaca

Bagagli rubati in hotel, arrestati due presunti componenti della banda dei peruviani

Colpo fallito in una struttura del quartiere Aurelio. Un turista campano derubato di valigie, contanti ed effetti personali

di Enzo Ricci - 29 Ottobre 2026

Torna in azione la cosiddetta banda dei peruviani, specializzata nei furti di bagagli ai danni dei clienti degli hotel, ma questa volta il colpo si è concluso con due arresti. In manette sono finiti un uomo di 39 anni e una donna di 42, entrambi già noti alle forze dell’ordine, accusati di tentata rapina impropria in concorso.

L’episodio si è verificato nei pressi di una struttura alberghiera del quartiere Aurelio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Stazione Roma Bravetta, i due, con il supporto di altri due complici riusciti ad allontanarsi, si sarebbero impossessati dei bagagli di un turista proveniente dalla Campania. All’interno delle valigie erano custoditi effetti personali e denaro contante per un valore complessivo stimato in circa 10mila euro.

Quando la vittima si è accorta del furto e ha tentato di fermare i responsabili, sarebbe stata spinta nel tentativo di consentire la fuga del gruppo. Ne è nata una breve colluttazione durante la quale il turista, aiutato dal receptionist dell’hotel, è riuscito a bloccare i due presunti autori del colpo fino all’arrivo dei militari. I carabinieri hanno quindi preso in consegna l’uomo e la donna, recuperando l’intera refurtiva e restituendola al legittimo proprietario. Per i due è scattato l’arresto con l’accusa di tentata rapina impropria in concorso.

Dopo l’udienza nelle aule dibattimentali di piazzale Clodio, il giudice del Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti di entrambi il divieto di dimora nel Comune di Roma. Proseguono intanto le indagini per identificare e rintracciare gli altri due complici che hanno preso parte all’azione e sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

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