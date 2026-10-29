Torino

Nature morte… A Tavolaaa!

di Redazione - 29 Ottobre 2026

“A TAVOLAAA!”, il Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto apre la sua Sala da Pranzo al progetto pittorico di Luisa Albert

Da mercoledì 28 ottobre a domenica 10 gennaio 2027, la Fondazione Accorsi-Ometto ospita nella Sala da Pranzo del Museo di Arti Decorative di via Po 55, a Torino, la mostra “A TAVOLAAA!”, un progetto pittorico di Luisa Albert che prende forma attorno al tavolo da pranzo, inteso non solo come luogo fisico, ma come spazio simbolico di relazione, confronto e racconto. L’esposizione si pone in quanto progetto incentrato sulla pittura, ma anche sulle persone, sulle relazioni e sul tempo condiviso: un invito a fermarsi, guardare e discutere, come quando ci si ritrova insieme attorno a una tavola imbandita.

Il progetto si articola in opere di differenti formati, ricche di spunti e di particolari. Le inquadrature sono diverse, a volte riprese dall’alto, a volte di profilo, talvolta più aperte e altre più chiuse, come se l’osservatore si muovesse intorno alla scena. Oggetti comuni della tavola convivono con elementi più carichi di memoria: alimenti, bevande, argenti, oggetti antichi, vetri e cristalli costruiscono, così, immagini che oscillano tra quotidiano e simbolico. Ogni lavoro è pensato come un capitolo autonomo, con un proprio tema e una propria atmosfera. Le opere sono correlate da un’idea unitaria: la discussione, il dialogo che possono emergere a tavola. Il tavolo diventa, così, il pretesto visivo e concettuale per affrontare tutto ciò che, normalmente, nasce da una conversazione condivisa.

Hanno collaborato alla realizzazione della mostra Dario Benedetto, formatore e standup comedian; Federico Bertoni, docente di Letteratura all’Università di Bologna e scrittore; Alfonso Caiani, maestro del coro del teatro Petruzzelli di Bari; Laura Brezzi Caponetti, scrittrice; Giorgio Caponetti, scrittore; Andrea Lucatello, giornalista radiofonico; Nadia Pastrone, dirigente di ricerca INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Torino; Bruto Pomodoro, artista; Giuseppe Rambaldi, chef; Tomaso Ricardi di Netro, storico ed esperto di tavole imbandite, e Giulia Zonca, inviata de La Stampa.

Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto – via Po, 55 – Torino

Orari della mostra “A TAVOLAAA!” dal 28 ottobre al 1° novembre 2026: da mercoledì a venerdì 10.00-18.00- sabato, domenica e festivi 10.00-19.00

La biglietteria chiude mezz’ora prima.

Lunedì chiuso

Orari dal 6 novembre 2026 al 10 gennaio 2027: martedì, mercoledì e venerdì 10.00-18.00 – giovedì 10.00-20.00 – sabato, domenica e festivi 10.00-19.00

Info: info@fondazioneaccorsi-ometto.it | fondazioneaccorsi-ometto.it

Mara Martellotta

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