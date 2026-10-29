Cronaca

Uccise il cugino con una bomba alla crema

La scoperta dell'omicidio per ottenere una eredità

di Giorgio Brescia - 29 Ottobre 2026

Può una fragile prelibatezza della pasticceria italiana trasformarsi nell’arma perfetta per un delitto premeditato? È l’inquietante interrogativo al centro di un’indagine giudiziaria avviata a Reggio Emilia, un caso che sembra uscito dalla penna di un autore di romanzi gialli, ma che affonda le sue radici in una tragica realtà familiare.

L’omicidio per l’eredità

Al centro della vicenda c’è un uomo di settantasei anni, finito agli arresti domiciliari con l’accusa di aver eliminato il cugino disabile di settantaquattro anni per metterne le mani sull’eredità. L’aspetto più sorprendente e macabro dell’inchiesta risiede proprio nella modalità dell’omicidio. La vittima, ospitata in una struttura sociosanitaria residenziale, soffriva infatti di una grave forma di disfagia, una condizione clinica che le imponeva di nutrirsi esclusivamente con cibi liquidi o omogeneizzati.

La ricostruzione del delitto

Secondo la ricostruzione degli inquirenti e della Procura, l’indagato, che rivestiva anche il ruolo di tutore legale del parente, avrebbe fatto recapitare al cugino alcuni bomboloni alla crema. Un gesto all’apparenza premuroso e affettuoso, ma che nascondeva un piano letale. Al suo centro, la consapevolezza che ingoiare un alimento solido e consistente avrebbe provocato l’ostruzione delle vie aeree del cugino. Il ventisette giugno, tragicamente, la vittima è morta per soffocamento.

Il riserbo sull’inchiesta

Come sono riusciti i carabinieri a svelare la natura criminale di quello che poteva sembrare un fatale incidente alimentare? Quali elementi hanno spinto il giudice per le indagini preliminari a disporre la custodia cautelare? La vicenda continua a sollevare curiosità e sconcerto nell’opinione pubblica locale. Una trama drammatica in cui l’avidità economica si è servita della vulnerabilità di un parente e di un insospettabile dolciume per compiere il delitto.