Torino

Ragazza derubata sul Lungo Dora mentre passeggia con le amiche: due arresti

di Redazione - 10 Settembre 2026

È successo alle prime ore del mattino, in Aurora sul Lungo Dora Firenze, dove una giovane è stata vittima di un furto con strappo mentre passeggiava con alcune amiche. I due uomini si sono avvicinati al gruppo e uno di loro le ha strappato la borsa, prima di fuggire di corsa insieme al complice.

Dopo la segnalazione, la Centrale Operativa ha inviato sul posto una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Le amiche hanno inseguito i due fino a via Pisa, perdendoli ma ritrovandoli poco dopo nelle aree verdi lungo la Dora. La vittima non è riuscita a rintracciare il cellulare e, poco distante, gli agenti hanno recuperato alcuni suoi documenti.

Grazie alla descrizione degli abiti fornita dai testimoni, gli agenti hanno fermato due ragazzi di 21 e 28 anni di origine tunisina. È stata recuperata la borsa con parte degli effetti, tra cui telefono, bancomat e tessera sanitaria. I due sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e il procedimento è nelle fasi preliminari.

VI.G

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