Rebecca Passler sospesa: il primo caso di doping a Milano Cortina

di Paolo Diacono - 2 Febbraio 2026

Le Olimpiadi Milano Cortina non sono ancora iniziate e già c’è il primo caso di doping: sotto accusa Rebecca Passler. L’atleta, che era stata convocata per far parte della selezione azzurra nelle gare di biathlon, è stata sospesa. Sarebbe stata trovata positiva al letrozolo. La biatleta non farà più parte, dunque, della squadra italiana almeno per queste Olimpiadi. Ma potrà essere sostituita. E i vertici federali e tecnici dovranno decidersi in fretta, le gare olimpiche inizieranno tra pochissimi giorni.

Chi è Rebecca Passler

La biatleta Rebecca Passler è nipote di Johan, già detentore di due bronzi olimpici e di ben quattro medaglie (due delle quali d’oro) ai mondiali. È stata sul podio per cinque volte ai Mondiali juniores, classificandosi prima, a Soldier Hollow nel 2022, nella 4×6 femminile. Aveva intanto già esordito in Coppa del Mondo, a novembre 2021, in Svezia a Ostersund. Aveva iniziato l’avvicinamento a Milano Cortina centrando i suoi migliori risultati a livello individuale. E cioè classificandosi 11esima a Annecy-Le Grand Bornand e alla sprint di Oberhof in Turingia.

Cos’è il letrozolo

La vicenda che riguarda, suo malgrado, Rebecca Passler andrà avanti. La biatleta è stata trovata positiva al letrozolo. Si tratta di un inibitore. Ma il suo potere dopante è davvero modesto. Piuttosto si teme che la giovane atleta sia finita vittima di un’incauta assunzione o di una contaminazione. Si tratta di un principio attivo usato dalle donne in postmenopausa con tumore al seno. È incluso nella categoria S4 del Codice antidoping.