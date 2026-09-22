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Renault Rafale Hypnotic, la nuova serie limitata da 1.500 esemplari

di Italpress - 22 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Renault svela Rafale hypnotic, una serie limitata che spinge ancora oltre l’esclusività e la personalità di questo modello di punta della Marca. Quest’edizione limitata, di cui sono stati prodotti solo 1.500 esemplari numerati per l’Europa, si rivolge ai clienti che desiderano veicoli dalla spiccata personalità. Basata sulla versione di punta della gamma, l’atelier Alpine, la serie limitata Renault Rafale hypnotic hyper hybrid E-Tech 4×4 300 cv si distingue per gli inediti elementi stilistici, gli interni specifici e gli equipaggiamenti di serie inclusi, che ne sottolineano l’unicità. Rafale hypnotic incarna una visione più intensa e più incisiva dell’alto di gamma, per rispondere al meglio alle attese dei clienti che vanno alla ricerca di qualcosa che li distingua. Concepita come l’espressione più audace di Rafale, la serie limitata “hypnotic” vanta un’esclusiva visual identity che ne esalta la personalità. L’inedita finitura esterna gioca su un universo scuro e sofisticato, dove ogni singolo dettaglio è stato progettato per accentuare l’appeal e la presenza del veicolo su strada. Tra gli elementi stilistici specifici ricordiamo: Tinta esclusiva Nero Foresta satinato; Finitura scura del frontale con griglia della calandra nera; Cerchi in lega da 21″ con finitura satinata; Spoiler sul tetto color nero lucido; Spoiler sul bagagliaio color nero lucido; Badge Atelier Alpine neroPer sottolineare la personalità esclusiva di questa serie limitata, Renault Rafale hypnotic ha scelto materiali e finiture specifiche. Questi dettagli distintivi creano un ambiente al tempo stesso sportivo, raffinato e tecnologico: Sellerie miste in Alcantara color nero titanio e tessuto spalmato testurizzato color nero con cuciture blu, bianche e rosse e la “A” di Alpine retroilluminata; Targa numerata; Pannelli delle porte anteriori e posteriori con inserto color nero lucido e cuciture blu, bianche e rosse; Fascia superiore della plancia in Alcantara color nero titanio; Tasche delle porte color nero; Moquette nera.Per offrire un’esperienza all’altezza del suo posizionamento, Renault Rafale hypnotic arricchisce ulteriormente la dotazione di serie. Quest’edizione limitata integra equipaggiamenti che contribuiscono al comfort di bordo, al benessere di tutti i passeggeri e ad un piacere di guida senza compromessi:Il nome “hypnotic” fa riferimento al fascino che esercita questa serie limitata. Con il suo design esclusivo, l’universo scuro e raffinato che racchiude, ma anche lo status di serie limitata numerata, Renault Rafale hypnotic si impone per la presenza distintiva che attira immediatamente lo sguardo. Questo nome trasmette anche l’emozione che i designer e gli ingegneri hanno voluto esprimere: quella di un veicolo in grado di fondere raffinatezza, prestazioni e appeal in una proposta unica nella gamma Renault.Renault aprirà gli ordini della serie limitata Rafale hypnotic ad inizio ottobre 2026 in 14 Paesi europei: Francia, Germania, Spagna, Italia, Svizzera, Bulgaria, Belgio, Austria, Polonia, Romania, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Grecia. In Italia, la serie limitata è disponibile a un prezzo di 60.700 euro. Con soli 1.500 esemplari numerati per l’Europa, di cui 100 in Italia, questa serie limitata sarà disponibile con volumi assegnati ai singoli Paesi interessati. Le prime consegne ai clienti sono previste per fine 2026. Con il suo design esclusivo, Renault Rafale hypnotic racchiude tutta l’essenza tecnologica di Renault Rafale hyper hybrid E-Tech 4×4 300 cv. Il gruppo motopropulsore plug-in hybrid associa un motore termico a tre motori elettrici per raggiungere una potenza di 300 cv, mantenendo al tempo stesso una notevole efficienza nella guida quotidiana, grazie a un’autonomia fino a 105 km in modalità 100% elettrica. Il telaio di tipo sportivo, messo a punto dagli ingegneri di Alpine Cars, comprende trazione integrale permanente, quattro ruote sterzanti “4Control Advanced” e sospensioni intelligenti con telecamera predittiva. Tutti questi elementi offrono un’inedita configurazione tecnica per il mercato dei costruttori generalisti che coniuga potenza, agilità e incomparabile dinamicità, senza rinunciare al comfort e al benessere degli occupanti, nello spirito delle voitures à vivre tanto care a Renault.

– Foto ufficio stampa Renault Group –(ITALPRESS).