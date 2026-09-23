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Cadoneghe, il sindaco blocca il giuramento: “La donna non capisce l’italiano”

Schiesaro sospende la procedura di cittadinanza: “Serve consapevolezza, non è una formalità”

di Mauro Trieste - 23 Settembre 2026

A Cadoneghe, 15mila abitanti alle porte di Padova, il sindaco Marco Schiesaro ha deciso di congelare l’acquisizione della cittadinanza italiana per una donna che, durante il giuramento, non sarebbe stata in grado di comprendere né leggere in italiano. È lo stesso primo cittadino a raccontare l’episodio in un post pubblicato sui social.

“Come accade periodicamente, spiega, ho incontrato nuovi cittadini per il giuramento previsto al termine del percorso di acquisizione della cittadinanza. È sempre un momento importante: significa entrare pienamente nella nostra comunità, acquisendo diritti ma anche doveri”. Ma questa volta, aggiunge, si è trovato davanti a “una situazione che mi ha lasciato profondamente perplesso”.

Cosa è accaduto

La donna convocata non avrebbe compreso “le domande più semplici” e non sarebbe riuscita a leggere il verbale del giuramento. Il marito, presente alla cerimonia, avrebbe tentato di rispondere al posto suo, ma il sindaco ha rifiutato: “Chi presta giuramento deve essere personalmente consapevole e comprendere ciò che sta facendo”.

“La cittadinanza va presa sul serio”

Schiesaro insiste sul principio, rimarcando che “non è una questione di provenienza, né di essere più o meno accoglienti. È una questione di rispetto delle regole e del valore stesso della cittadinanza italiana”. Per il sindaco, la cittadinanza non può essere ridotta a “una semplice formalità burocratica”, ma richiede la capacità di conoscere le regole, rispettare le leggi e comprendere l’impegno assunto davanti alla Repubblica”.

La soluzione è “imparare l’italiano e fare concretamente lo sforzo di integrarsi”. Nessuno pretende la perfezione, precisa, ma “deve esserci almeno la volontà di imparare la lingua del Paese di cui si chiede di diventare cittadini”. Il primo cittadino conclude ribadendo che “la cittadinanza italiana è un traguardo importante. Proprio per questo va rispettata, valorizzata e presa sul serio”.