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Formula 1, Gp più corti per il 2027: come cambiano le regole

di Claudia Mari - 23 Settembre 2026

Una stagione piena di novità quelle che si prospetta per la Formula 1 nel 2027. Per il prossimo anno, infatti, cambieranno alcune parti del regolamento: tra le altre, anche la durata dei Gran Premi – che saranno più corti – e nuove norme per le interruzioni.

Formula 1 2027: modifiche e Gp più brevi

La prima modifica al regolamento per la prossima stagione, decisa in queste ore a Londra dalla Commissione della Formula 1, riguarda le power unit. La novità è stata resa nota nel maggio scorso e concerne i motori, che saranno cambiati. Questi, difatti, torneranno ad essere più termici e meno elettrici – mentre per questa stagione i due motori (elettrico e termico) avevano potenza equivalente.

Un cambiamento, quello del ritorno a maggioranza termica, che significa maggiore necessità di carburante. Insomma, serve più benzina per completare la stessa distanza e più benzina significa necessitare di un serbatoio più grande. Tuttavia, per non modificare le monoposto, la Commissione ha deciso di accorciare il chilometraggio e, quindi, diminuire i giri per ogni corsa.

Pertanto, è stata approvata una riduzione della distanza totale di gara da 305 a 290 km, corrispondente a due o tre giri in meno rispetto a quelli previsti al momento.

Le altre modifiche al regolamento

Altre novità in arrivo riguardano le interruzioni delle gare. Per i Gran Premi che vengono interrotti dalla pioggia o per altre motivazioni, la Commisione ha deciso di introdurre un orario limite per la conclusione delle attività di gara. È stato eliminato però l’attuale limite di tre ore per la durata della gara dall’inizio alla fine interruzioni comprese. Rimarrà in vigore il limite di due ore di gara effettiva.

Per ultimo, ma non meno importante è arrivata anche l’indicazione di eliminare per il 2027 l’omologazione del cambio. Il motivo, fanno sapere, sarebbe quello di preservare la libertà di sviluppo dei fornitori.

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