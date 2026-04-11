Renzi: con alleanza a quattro gambe si vince e Meloni va a casa

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"Salis? Spero partecipi, con Schlein e Conte"

di Askanews - 11 Aprile 2026

Roma, 11 apr. (askanews) – “Io penso che il centrosinistra avrà ovviamente la presenza del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, la sinistra di Avs, e nell’area più centrale e riformista una casa riformista, la chiamo io, che tenga insieme le esperienze di Italia Viva e di tanti altri”.

Così, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine dell’iniziativa “Le primarie delle idee” a Roma. “Secondo me con questo sistema a quattro gambe, una più centrista, una il Pd, una il Movimento 5 Stelle e una più di sinistra come Avs, andiamo a vincere”, ha aggiunto.

“Schlein è sicuramente un’ottima candidata, ha vinto le primarie nel suo partito qualche anno fa ed è evidente che se ci saranno le primarie sarà una delle candidate” ha detto Renzi.

E rispondendo a una domanda su Salis: “Personalmente credo che le primarie si faranno e spero che Silvia Salis partecipi alle primarie insieme a Schlein e Conte, vedremo, c’è ancora un anno, è lunga”.