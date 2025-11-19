Attualità

Cinque coltelli e un vigile urbano su un’auto in panne: il risveglio di Renzi

Un ragazzo di 22 anni resta paralizzato dopo una rapina a Milano. Renzi denuncia l’accaduto con fermezza, mentre la città riflette sulla sicurezza e sulle responsabilità.

di Anna Tortora - 19 Novembre 2025

Studente accoltellato, Renzi su sicurezza a Milano

Un ragazzo di 22 anni, studente della Bocconi, resterà paralizzato a una gamba. Cinque giovani lo hanno accoltellato durante una rapina. Cinque. Una vita normale ridotta a ferita permanente.

Matteo Renzi commenta sui social con fermezza, ma l’immagine che resta è quella di un vigile urbano su un’auto in panne: acceso, indignato, pronto a segnalare problemi concreti, ma distante dalla quotidianità di chi vive davvero la città.

“Uno studente della Bocconi di 22 anni è stato accoltellato a Milano da cinque ragazzi di meno di vent’anni. La notizia è stata tenuta bassa dai media ma è una cosa enorme. Lo studente resterà paralizzato a una gamba. E i coetanei che lo hanno colpito sono stati arrestati oggi. Penso che ci sia un gigantesco problema di sicurezza e penso che sia una vergogna che Meloni e Salvini vivano nel magico mondo degli slogan mentre persone normali, studenti universitari, vengono accoltellati così, per niente. Abbiamo bisogno di mettere la sicurezza al centro del dibattito politico. E abbiamo bisogno di più forze dell’ordine per le strade a cominciare dai cinquecento carabinieri e poliziotti che per colpa di Giorgia Meloni passano le giornate a giocare a burraco in Albania. Loro fanno la guardia al nulla mentre qui gli studenti universitari vengono accoltellati. Solo a me sembra una cosa folle?”

Parole giuste, necessarie. Milano, però, non è diventata improvvisamente pericolosa ieri. Episodi di violenza, bande giovanili e insicurezza reale sono sotto gli occhi di tutti da anni. Anche quando al Governo c’era Renzi. Sala ha sempre ricordato che, pur con i dati sui reati in calo, la percezione della sicurezza resta alta e va considerata con attenzione, senza drammatizzare.

Tra indignazione e realtà

Numeri, tweet, dichiarazioni: tutto inutile davanti alla realtà più cruda. Un ragazzo è paralizzato. La sua vita è cambiata per sempre. Cinque aggressori, alcuni minorenni e altri appena maggiorenni, un coltello, una città che fatica a proteggere i suoi giovani.

Renzi segnala problemi concreti; Sala porta numeri e spiegazioni. Tutti hanno ragione e tutti hanno torto. Ma chi soffre davvero è lui.

E il paradosso resta: le discussioni pubbliche non cambiano la vita reale. La vita reale non rispetta titoli, tweet o slogan.

Il vigile urbano e la realtà

E intanto lui resta lì, con una gamba che non cammina più e una vita che non tornerà normale. Renzi segnala, argomenta, accende lampeggianti da vigile urbano su un’auto in panne. Sala porta numeri e tabelle. Tutti fanno il loro lavoro, tutti parlano, tutti giudicano.

Ma il coltello è già passato. La vita reale non aspetta tweet né comunicati.

E noi restiamo a guardare, tra scroll e indignazione a gettone, mentre la cronaca ci ricorda che l’unica urgenza vera non è quella dei titoli, ma la sicurezza di chi cammina davvero per strada.

