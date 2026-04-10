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Rimini, morto il 12enne che era stato risucchiato in una vasca idromassaggio

I genitori del ragazzino hanno deciso di procedere con la donazione degli organi

di Flavia Romani - 10 Aprile 2026

È stato dichiarato morto nella notte il 12enne risucchiato da un bocchettone di una vasca idromassaggio in un hotel di Pennabilli, a Rimini. Il ragazzino, dopo l’incidente, era stato ricoverato in condizioni disperate all’ospedale Infermi di Rimini. Giovedì pomeriggio era già stata dichiarata la morte cerebrale. Ora, con il decesso, il fascicolo della Procura cambierà da lesioni gravissime a omicidio colposo.

Una tragedia per la famiglia che, nel dolore, ha compiuto una scelta di grande umanità. I genitori hanno infatti dato il consenso alla donazione degli organi, permettendo così di salvare altre vite. Le operazioni di espianto, come spiegato dall’avvocato della famiglia, proseguiranno per l’intera giornata di oggi.

Intanto la Procura sta valutando i prossimi passi dell’inchiesta. Non è escluso che venga disposta l’autopsia sul corpo del ragazzo, un passaggio che potrebbe aiutare a fare piena luce su una tragedia ancora tutta da chiarire.

12enne morto risucchiato dall’idromassaggio: cosa è successo a Rimini

I fatti risalgono al aprile scorso: è la mattina di Pasqua quando il 12enne Matteo Brandimarti, originario di San Benedetto del Tronto (Ascoli) viene ricoverato in Rianimazione nella terapia intensiva dell’ospedale Infermi di Rimini. Il 12enne con la famiglia in vacanza nella riviera, era rimasto vittima di un incidente avvenuto mentre si trovava nella vasca idromassaggio all’interno dell’area benessere dell’albergo di Pennabilli. Con i parenti presenti, il ragazzino si è ritrovato con la testa sott’acqua, bloccato con la gamba nel sifone d’aspirazione, impossibilitato a prendere aria.

Proseguono le indagini: la Spa è stata sequestrata

La Spa dove è avvenuta la tragedia è stata sequestrata dai carabinieri per tutti gli accertamenti. Gli investigatori stanno analizzando i sistemi di sicurezza oltre alla presenza o meno di reti metalliche sui sifoni dell’idromassaggio.