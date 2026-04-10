Cronaca

Rissa e coltelli alla stazione di Sapri: tre denunciati

Botte da orbi fra tre tunisini a bordo di un treno ad alta velocità, lo scontro prosegue in stazione: c'è un ferito

di Paolo Diacono - 10 Aprile 2026

Rissa e coltelli alla stazione di Sapri, in provincia di Salerno: denunciati tre giovani. Lo scontro tra le tre persone era iniziato già a bordo di uno dei treni ad Alta Velocità sul quale stavano viaggiando. Il convoglio è stato costretto a una fermata d’emergenza. Per consentire al personale di bordo di far scendere i “litiganti” che stavano seminando il caos e la paura sui vagoni del treno. Ma, nonostante i rimproveri e il fatto di essere stati costretti ad abbandonare il treno, gli animi non si sono per nulla rasserenati. E, anzi, la situazione è esplosa.

Rissa e coltelli alla stazione di Sapri

Come sempre accade, purtroppo, chi ha provato a separare i litiganti s’è buscato le conseguenze peggiori. Un uomo, che alla stazione di Sapri stava cercando di sedare la rissa e di separare i tre giovani, tutti di nazionalità tunisina, ha riportato una ferita alla testa.

Per riportare la calma alla stazione di Sapri è stato necessario l’intervento, oltre che degli agenti del locale distaccamento della Polizia ferroviaria, pure dei carabinieri della compagnia del posto. Insieme a loro pure i soccorritori del 118

Indagini e denunce

Dalle perquisizioni dopo la rissa iniziata sul treno Alta Velocità e proseguita alla stazione di Sapri è emerso che uno dei tre tunisini aveva con sé un’arma da taglio. Le forze dell’ordine hanno denunciato a piede libero i giovani coinvolti nei disordini. Ma le indagini proseguono. L’obiettivo sarà quello di fare piena chiarezza attorno all’episodio, comprendere le ragioni che hanno scatenato la furia cieca del gruppo di ragazzi e capire se c’erano armi ed eventualmente dove se le siano procurate. Una vicenda che arriva all’inizio della stagione primaverile in una delle aree del Cilento che, complice la primavera che fa da preludio all’estate, in questo momento diventa tra le tratte più frequentate dai turisti.