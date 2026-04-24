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Rocco Casalino riparte da Ceglie: “Mi candido per indebolire le destre”

Casalino scende in campo per il consiglio comunale della cittadina salentina

di Martino Tursi - 24 Aprile 2026

Rocco Casalino riparte dalla (sua) Ceglie Messapica, l’ex portavoce del M5s si candiderà al consiglio comunale della cittadina brindisina. E lo farà con un obiettivo preciso: quello di “indebolire le destre”. Un programma ambizioso, se coltivato in una città salentina. Ma che Casalino ritiene fattibile perché è proprio dai Comuni, e quindi dai territori, che secondo lui dovrebbe ripartire l’ondata che riporterà al governo il campo largo, ricacciando il centrodestra, almeno nei suoi auspici, all’opposizione.

Rocco Casalino si candida al consiglio comunale di Ceglie Messapica

È stato proprio Rocco Casalino ad annunciare la sua candidatura. “Sono convinto che questo sia un momento storico in cui non si può restare neutrali né sottrarsi: bisogna scegliere se limitarsi a osservare la crescita di queste destre o lavorare per indebolirle”. Quindi l’ex capo della comunicazione pentastellata ha aggiunto. “Credo che si debba partire dal livello locale”. Una strategia non nuova, per carità. Una sorta di “rincorsa” per il campo largo che dai territori giunga poi a Roma.

“Costruire il terreno”

Ed è proprio questa, infatti, la strategia di Rocco Casalino: “Far vincere, nei comuni, le forze che si oppongono a queste destre significa iniziare a costruire il terreno per le prossime elezioni politiche”. Quindi spiega che “ogni vittoria locale contribuisce a generare un’onda positiva che rafforza un fronte largo contro una deriva che considero pericolosa e dannosa per il Paese”. Meloni, dunque, è avvisata. Il campo largo sta tornando e riparte da Ceglie Messapica.