Rock Jazz e dintorni a Torino: Giorgia e il Memorial Sergio Ramella

di Redazione - 8 Dicembre 2025

Mercoledì. All’Inalpi Arena si esibisce Giorgia. Al Vinile è di scena il cantautore Fabio De Vincente. All’Hiroshima Mon Amour suonano i Delta V. Al Blah Blah suonano i Kairoskiller + Latente. All’Osteria Rabezzana si esibisce il quartetto di Federico Ponzano.

Giovedì. Alla Divina Commedia sono di scena i Trz+ Portalminds. Al Blah Blah suonano i Blou Daville.

All’Osteria Rabezzana si esibisce il trio di Gianluca Palazzo.

Venerdì. All’Inalpi Arena arriva Antonello Venditti. Al Circolino suona il Tessarollo- Borotti Quartet. Al Vinile per 2 sere consecutive è di scena Velvet Night Rick Hutton & The Soul Women. Al Circolo Sud si esibisce Maria Messina. All’Hiroshima doppio concerto con HardKoro e Fatur. Alla Divina Commedia è di scena Tosello. Allo Ziggy suonano Sunken+ Blaze Of Sorrow.

Sabato. All’Inalpi Arena si esibisce Annalisa. Al teatro Concordia di Venaria è di scena la Nina. Al Blah Blah si esibiscono: Winter Dust + Emathoma. Al Folk Club suona Erene Mastrangeli +Sabrina Oggero Viale.

Domenica. Al Conservatorio G. Verdi a partire dalle 20.30, concerto “Una Vita Per Il Jazz” Memorial Sergio Ramella. Sul palco si alterneranno i migliori giovani talenti di Too Young To Jazz, affiancati da grandi musicisti del Jazz italiano come Luigi Tessarollo , Gianpaolo Petrini, Marco Tardito, Alfredo Ponissi , Nico Morelli, Emanuele Sartoris. L’ingresso è su donazione (a partire da 10 euro). Presenta Edoardo Fassio. Al teatro Concordia di Venaria, “Concerto Di Natale” con Andrea e Gaia Del Principe. Al Blah Blah suonano Surfer Joe +Surfoniani.

Pier Luigi Fuggetta ilTorinese.it