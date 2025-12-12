Cronaca

Roma, 19enne gambizzato: indagini in corso

Il ragazzo è stato raggiunto dai proiettili nel giardino condominiale

di Claudia Mari - 12 Dicembre 2025

Un giovane 19enne è stato gambizzato nella notte nel quartiere Tuscolano, a Roma. L’episodio è avvenuto intorno alle 2 in via Calpurnio Pisone, all’interno del giardino condominiale dove il ragazzo stava camminando quando è stato raggiunto da diversi colpi di pistola che lo hanno centrato alla gamba sinistra e all’altezza del ginocchio.

19enne gambizzato: le prime ricostruzioni

L’allarme è scattato immediatamente dopo gli spari. Alcuni residenti, svegliati dal rumore, hanno chiamato il numero di emergenza mentre il 19enne, dolorante e sanguinante, cercava riparo all’interno del cortile. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che dopo aver prestato le prime cure hanno disposto il trasporto d’urgenza, in codice rosso, al Policlinico Tor Vergata. Nonostante la gravità delle ferite, le sue condizioni sono stabili e non risulta essere in pericolo di vita.

Nella zona sono arrivate anche diverse pattuglie della Polizia e gli investigatori della squadra mobile, che hanno immediatamente avviato i rilievi e raccolto le prime testimonianze. Le indagini sono tuttora in corso e nessuna ipotesi è esclusa. Gli agenti stanno cercando di capire se il giovane fosse il bersaglio di un agguato mirato oppure se si sia trattato di un gesto legato a dinamiche da chiarire.

Gli investigatori stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza dell’area per individuare eventuali movimenti sospetti nelle ore precedenti all’attacco. Intanto vengono ascoltati amici, parenti e vicini di casa per comprendere se avesse ricevuto minacce o fosse coinvolto in contrasti personali. Anche la tipologia dei bossoli ritrovati potrà fornire ulteriori elementi utili alla ricostruzione della dinamica.