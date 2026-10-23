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Campania in ostaggio: quando la protesta sfocia nella paralisi collettiva

Tra disagio reale ed egoismo di categoria: la protesta in Campania paralizza la regione senza portare vincitori. Riaprite le strade

di Anna Tortora - 23 Ottobre 2026

La Campania è ostaggio di se stessa. Da giorni, la protesta a oltranza degli autotrasportatori contro il caro-gasolio ha smesso di essere una legittima manifestazione di dissenso per trasformarsi in una paralisi collettiva. Una regione intera si ritrova bloccata, i distributori di carburante sono desolatamente a secco, il trasporto pubblico su gomma è azzerato e i servizi essenziali — dalla raccolta dei rifiuti alle mense scolastiche — sono al collasso.

Campania in ostaggio

Nessuno disconosce il sacrosanto diritto di protestare contro i rincari, le speculazioni sul carburante o le derive di un sistema economico vorace. La democrazia vive di dissenso, ci mancherebbe. Tuttavia, esiste una linea di demarcazione sottile tra la legittima rivendicazione e l’esercizio di una strisciante prepotenza logistica. Quando una mobilitazione finisce per sequestrare la quotidianità di un’intera popolazione, il confine è stato ampiamente travalicato.

Cui prodest?

Il confine tra il disagio reale di chi soffre la crisi e l’egoismo di chi scarica quella sofferenza sui propri concittadini è la misura stessa della maturità di una comunità. Quando la difficoltà personale diventa pretesto per calpestare i diritti altrui, la protesta cessa di essere una battaglia di civiltà e si riduce a un cieco esercizio di sopraffazione. Di fronte a una regione in ginocchio, la domanda che sorge spontanea tra i cittadini stremati è una sola: a cosa è servito tutto questo?

La miopia oltre la protesta

La risposta, guardando i fatti, è amara: a nulla. La mobilitazione non ha portato alcun beneficio concreto alla categoria, se non quello di scavare un solco profondo di esasperazione tra gli autotrasportatori e il resto della società. Chi blocca i caselli autostradali di Caianello e Nocera-Pagani, o chi presidia gli interporti, sembra dimenticare che le prime vittime non sono i decisori politici a Roma, ma i lavoratori pendolari, i commercianti, gli studenti e le famiglie campane. Impedire alla gente di andare a guadagnarsi il pane, costringere le persone a file chilometriche alle pompe o bloccare i beni di prima necessità non è strategia sindacale. È pura miopia. Garantire la libertà di raggiungere il posto di lavoro rappresenta il pilastro della convivenza civile. Trasformare i cittadini in ostaggi per fare pressione sulle istituzioni svuota di senso qualsiasi battaglia.

Ora riaprite quelle strade

Mentre il Governo ha stanziato fondi d’emergenza e le forze dell’ordine stanno progressivamente sgomberando i presidi di Caserta Sud e Avellino, il limite della legalità e della sopportazione democratica appare superato. L’economia regionale ha subito un colpo durissimo e i distributori avvertono che, anche a blocchi revocati, serviranno giorni per ripristinare i flussi ordinari.

Rivendicare le proprie ragioni è legittimo, ma calpestare il diritto alla mobilità e al lavoro di milioni di concittadini annulla ogni solidarietà. La protesta rischia di non lasciare alle spalle conquiste storiche, ma soltanto l’amaro ricordo di una fase in cui una minoranza ha sospeso la vita ordinaria di un’intera comunità. Il rispetto resta un sentimento reciproco: riaprite quelle strade.

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