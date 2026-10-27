Roma cornice della 10 edizione di Jazz’Inn

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Quattro giorni dedicati a open innovation, talk e startup

di Askanews - 27 Ottobre 2026

Roma, 27 ott. (askanews) – Dalle sperimentazioni nei piccoli centri alle soluzioni per la Pubblica Amministrazione e le grandi città. Dal 10 al 13 novembre la Casa dell’Architettura – Acquario Romano ospita Jazz’Inn Capitale, il laboratorio di open innovation promosso da Fondazione Ampioraggio con Roma Capitale e Città Metropolitana. Al centro dell’edizione del decennale il tema “Umanità Aumentata – Persone oltre la Tecnologia”, una visione che mette le persone e le comunità al centro del processo di innovazione.

“L’obiettivo principale riguarda i 48 case giver: grandi aziende, amministrazioni pubbliche, enti locali e banche che verranno qui a Roma, dal 9 al 13 novembre, per accogliere idee per i propri progetti. Quindi, il primo obiettivo, è far sì che queste realtà trovino risposte da parte di chi? Da startup, innovatori, studenti e professionisti dell’innovazione, non solo tecnologica ma anche sociale” ha dichiarato Giuseppe De Nicola, Direttore Generale di Fondazione Ampioraggio.

Il percorso del decennale riparte da Roma dopo la tappa di Ostra, con l’obiettivo di mettere a confronto i risultati dei territori con i decisori politici e gli investitori.

“Ci è piaciuta l’idea di parlare di tecnologia e digitalizzazione, ma mettendole in relazione con le persone che le costruiscono e con chi deve poi utilizzarle. È quindi un grande evento di innovazione sociale diffusa. A Roma chiaramente la dimensione è più ampia rispetto a quella dei piccoli borghi, quindi qui ci sarà una concentrazione maggiore di progetti e di idee provenienti da tutta Italia, oltre a quanto ha fatto ovviamente Roma Capitale in questi anni. Ci aspettiamo che i case giver siano di alto livello e che partecipino tante persone desiderose di contribuire a trasformare Roma” ha aggiunto Riccardo Corbucci, Presidente della Commissione Innovazione Tecnologica e Statuto di Roma Capitale.

Il programma della quattro giorni sarà completato da 7 Open Innovation Talk, dalla Jazz’Inn Innovation Challenge dedicata a 24 startup selezionate e dal Premio “Visioni Resilienti”. A sostenere la manifestazione c’è una fitta rete di partner industriali e strategici.

“Come WindTre siamo davvero lieti di partecipare a questo evento organizzato da Ampio Raggio: è la quarta edizione che ci vede presenti e quest’anno, in particolare, saremo al loro fianco come sponsor. Il contributo che WindTre offre a questo tipo di manifestazioni è portare idee e innovazione per la trasformazione digitale. In ambito smart city, in particolare, lavoriamo nei settori del turismo e della mobilità, offrendo soluzioni innovative spesso legate all’analisi dei dati e all’intelligenza artificiale” ha concluso Fausto Pricoco, Head of Marketing PA di WindTre.

Insieme ai principali attori della transizione digitale italiana, con oltre 60 patrocini, la quattro giorni vedrà la partecipazione del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del presidente ASVIS Enrico Giovannini. L’appuntamento punta così a tracciare una roadmap concreta per fare dell’innovazione collaborativa la leva di sviluppo per la PA e le comunità locali del Paese.