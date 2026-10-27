Cultura & Spettacolo

Enrico Vanzina e Noemi protagonisti della grande serata dedicata ai nuovi talenti italiani

di Nicola Santini - 27 Ottobre 2026

Sala gremita e numerosi protagonisti del cinema e della televisione per la seconda edizione dei Marateale Talent People Awards, andata in scena domenica 25 ottobre nella prestigiosa cornice della Sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma.

L’appuntamento

Un appuntamento all’insegna del talento e della creatività, che ha riunito artisti affermati e nuove promesse dello spettacolo italiano, confermando l’importanza di una manifestazione che punta a valorizzare le nuove generazioni. Tra i protagonisti della serata Enrico Vanzina e Noemi, ai quali sono stati conferiti due Premi Speciali.

Da una parte lo sceneggiatore, regista e scrittore che ha contribuito a raccontare attraverso il cinema vizi, virtù e trasformazioni della società italiana; dall’altra una delle voci più amate e riconoscibili della musica contemporanea, capace di conquistare il pubblico grazie alla propria personalità artistica.

Ampio spazio è stato riservato ai giovani protagonisti del cinema e della televisione. A ricevere il Marateale Talent People Award sono stati Niccolò Gentili, Giacomo Fadda, Leonardo Maltese, Laura Adriani, Romani Reggiani, Bianca Panconi, Maria Vera Ratti e Beatrice Savignani, interpreti di una nuova generazione di artisti che sta contribuendo a rinnovare il panorama audiovisivo italiano.

Il riconoscimento al futuro

Un riconoscimento specifico è stato inoltre dedicato alle promesse della recitazione, con il Marateale Talent People Award – Attori Emergenti, assegnato a Luigi Zeno e Giulio Tropea, due giovani interpreti sui quali la manifestazione ha voluto accendere i riflettori. A rendere ancora più ricca la serata, la partecipazione di numerosi volti noti del mondo dello spettacolo.

Alcuni degli ospiti presenti

Tra gli ospiti presenti anche gli attori Antonio Girardi, Clotilde Sabatino e Pino Quartullo, oltre alla conduttrice Bianca Luna Santoro, che hanno contribuito a impreziosire un evento caratterizzato da una grande partecipazione.

Particolare attenzione anche ai riconoscimenti consegnati ai premiati, realizzati dal maestro orafo Michele Affidato, conosciuto come l’orafo del Papa e autore di prestigiose creazioni destinate a importanti manifestazioni cinematografiche e musicali.

La seconda edizione

La seconda edizione dei Marateale Talent People Awards si è svolta con il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e con il sostegno dei partner Enel e Cotril.

Una serata che ha saputo coniugare l’esperienza di grandi protagonisti dello spettacolo con l’entusiasmo delle nuove generazioni, trasformando il Campidoglio in un punto d’incontro tra presente e futuro del cinema italiano.

Un successo di pubblico e partecipazione che conferma la volontà dei Marateale Talent People Awards di continuare a investire sui talenti emergenti.

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