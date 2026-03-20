Cronaca

Roma, crolla casale abbandonato nel Parco degli Acquedotti: due morti

di Flavia Romani - 20 Marzo 2026

Un tragico crollo ha scosso la mattinata romana nel Parco degli Acquedotti, dove un casolare abbandonato è improvvisamente collassato causando la morte di due persone. La struttura, da tempo in disuso, veniva talvolta utilizzata come rifugio di fortuna da persone senza fissa dimora.

L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 9, nei pressi di via delle Capannelle. Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del comando di Roma, che hanno avviato immediatamente le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Durante le prime ispezioni tra le macerie, i soccorritori hanno purtroppo rinvenuto i corpi senza vita di un uomo e una donna, la cui identità non è stata ancora accertata.

Le operazioni non si sono limitate al recupero delle vittime. I soccorritori stanno infatti proseguendo le verifiche per escludere la presenza di altre persone coinvolte nel crollo. A tal fine sono state impiegate unità cinofile specializzate e squadre USAR (Urban Search and Rescue), addestrate per intervenire in scenari complessi e nella ricerca tra detriti e strutture instabili.

Sul posto sono presenti anche gli agenti della polizia, affiancati dalla scientifica, per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini. Al momento restano ancora da chiarire le cause che hanno portato al cedimento dell’edificio. Non si esclude alcuna ipotesi, dal degrado strutturale a possibili fattori esterni.

L’area è stata transennata per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni e per preservare eventuali elementi utili alle indagini.