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Mourinho torna a Roma con il Real Madrid: folla a Fiumicino prima della Champions

Grande entusiasmo all'aeroporto di Fiumicino per l'arrivo del Real Madrid. Oltre cento tifosi hanno accolto José Mourinho e i campioni spagnoli alla vigilia della sfida di Champions League contro la Roma

di Francesca Petrosillo - 13 Ottobre 2026

Il Real Madrid è arrivato a Roma e l’accoglienza è stata quella delle grandi occasioni. Nel pomeriggio di martedì 13 ottobre, oltre cento tifosi si sono radunati all’aeroporto di Fiumicino per salutare i Blancos e il loro allenatore, José Mourinho. La squadra spagnola affronterà la Roma mercoledì 14 ottobre, alle ore 21, allo Stadio Olimpico, nella seconda giornata di Champions League.

Mourinho torna a Roma: l’accoglienza a Fiumicino

L’aereo del Real Madrid è atterrato intorno alle 17.30. All’uscita del Terminal 5, i giocatori hanno trovato numerosi sostenitori pronti ad accoglierli. Tra maglie, fotografie e richieste di autografi, l’arrivo della formazione spagnola si è trasformato in un momento di festa.

Particolare attenzione è stata riservata a Kylian Mbappé, che si è fermato a firmare autografi. Insieme a lui, anche Thibaut Courtois, Jude Bellingham e Vinicius Junior hanno attirato l’entusiasmo dei presenti.

Tra i più applauditi anche Antonio Rüdiger, ex difensore della Roma, accolto calorosamente dai tifosi.

I calciatori hanno poi raggiunto il pullman ufficiale del club, caratterizzato dai riferimenti ai numerosi trofei conquistati nella sua storia. Staff e accompagnatori hanno lasciato l’aeroporto a bordo di altri mezzi.

Roma-Real Madrid, il ritorno speciale di Mourinho all’Olimpico

Ma il protagonista più atteso è senza dubbio José Mourinho. L’allenatore portoghese tornerà allo Stadio Olimpico da avversario, dopo aver vissuto sulla panchina giallorossa stagioni ricche di emozioni.

Il tecnico ha lasciato un ricordo importante nella capitale, soprattutto grazie alla conquista della Conference League nel 2022.

Il suo ritorno rappresenta quindi uno dei momenti più emozionanti della serata europea.

Anche Gian Piero Gasperini ha riconosciuto il legame speciale tra Mourinho e la tifoseria romanista, sottolineando come il portoghese meriti l’affetto del pubblico.

Terminati i saluti, però, sarà il campo a parlare. La Roma cercherà di sfruttare il fattore Olimpico, nonostante l’assenza di Svilar, per mettere in difficoltà una delle formazioni più prestigiose d’Europa.

Per Mourinho sarà una notte particolare, divisa tra i ricordi del passato e l’obiettivo di conquistare tre punti fondamentali in Champions League.

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