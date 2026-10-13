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“Nemici mai”, Mourinho ritrova i tifosi della Roma

Prima del match di Champions, parla il tecnico del Real: "Pronto ad abbracciare i romanisti"

di Giovanni Vasso - 13 Ottobre 2026

José Mourinho non ha scordato i tifosi della Roma. E, detto tra noi, nemmeno i giallorossi si son dimenticati di Mou. In vista del match di Champions League tra il Real Madrid e la Roma, Mourinho strizza l’occhio ai suoi ex sostenitori. “Non esiste che siamo nemici ma saremo avversari per 90 minuti”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Sky Sport nel giorno prima dello scontro europeo. “Prima della partita se la gente mi vorrà fare un saluto speciale anche io sono pronto ad abbracciare i romanisti, vediamo che succede. Sicuramente cercherò di controllarmi, magari non ci riuscirò”.

Mourinho ai tifosi della Roma: “Nemici mai”

Parole al miele, dunque, da parte di Mourinho ai tifosi della Roma. “Alla fine dei novanta minuti loro vogliono vincere, e io anche”. E quindi ha proseguito: “Siamo preparati ai principi base con cui la Roma ha giocato queste partite. Forse possono fare anche qualcosa di diverso, sanno che quelli con la maglia bianca non sono propriamente una squadra facile”, ha scherzato. E ancora: “Siamo anche preparati a poter reagire a qualcosa di diverso però la cosa più importante è quello che vogliamo fare noi”.

“Rispetto per Gasp”

Mourinho, dopo aver parlato dei tifosi della Roma e della partita che lo attende, si concede una considerazione sul tecnico avversario. “Gasperini? Provo rispetto per un allenatore importante del calcio italiano, che da anni fa un lavoro importante”. Parole che non sono propriamente banali dal momento che Mou non è mai stato tenero nei confronti di nessuno.

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