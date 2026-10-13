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Champions League, stasera Villareal-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

di Paolo Stefani -

Il Napoli torna in campo in Champions League per la seconda giornata della fase campionato: stasera gli azzurri affrontano in trasferta il Villarreal. L’obiettivo dei partenopei è di riscattare la sconfitta all’esordio europeo contro l’Arsenal, che si era imposto per 1-0. La squadra di Allegri arriva però con il morale alto dopo il successo per 3-0 contro il Frosinone nell’ultimo turno di Serie A.

Anche gli spagnoli cercano il riscatto dopo un avvio complicato: il Villarreal ha perso 3-2 contro il Borussia Dortmund nella prima giornata di Champions e nell’ultimo impegno di Liga è stato sconfitto per 1-0 dal Real Madrid. La sfida mette quindi in palio punti importanti per entrambe le formazioni.

Villarreal-Napoli, orario e dove vederla in tv e streaming

La partita tra Villarreal e Napoli è in programma oggi, martedì 13 ottobre, alle ore 21. Il match sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport.

Per chi preferisce seguire la gara in streaming, le opzioni disponibili sono Sky Go, per gli abbonati Sky, e NOW, attraverso un abbonamento al servizio.

Le probabili formazioni di Villarreal-Napoli

Il Villarreal dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, affidandosi alla coppia offensiva composta da Mikautadze e Oluwaseyi. In mezzo al campo spazio a Comesana, Saliba, Gueye e Buchanan.

Villarreal (4-4-2): Gulacsi; Cardona, Veiga, Navarro, Mouriño; Comesana, Saliba, Gueye, Buchanan; Mikautadze, Oluwaseyi. Allenatore: Perez.

Il Napoli dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Milinkovic-Savic è atteso tra i pali, con Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie difensive. In mediana dovrebbero agire Gilmour e Lobotka, mentre De Bruyne sarà il riferimento sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Hojlund.

Napoli (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka; Politano, De Bruyne, Neres; Hojlund. Allenatore: Allegri.

Per gli azzurri sarà una partita importante per rilanciarsi in Europa e conquistare i primi punti nella fase campionato, contro un avversario che ha lo stesso obiettivo dopo la sconfitta nella gara d’esordio.

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